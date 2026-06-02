Marina Jiménez (ULE), becada para formarse en liderazgo internacional, emprendimiento e innovación

Marina Jiménez, graduada en Derecho por la Universidad de León (ULE), - ULE

LEÓN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marina Jiménez, leonesa de 24 años graduada en Derecho por la Universidad de León (ULE), es uno de los 16 jóvenes talentos seleccionados entre más de 2.000 candidaturas por su rendimiento académico y su desempeño por la Fundación Universidad-Empresa (FUE) en la IX edición del programa 'Movers by FUE', un proyecto que busca reconocer e impulsar a jóvenes profesionales prometedores que hayan demostrado un rendimiento sobresaliente en su paso por las empresas líderes del país.

Estas becas no solo son un premio al talento, sino una "clara apuesta" por reforzar la conexión entre el entorno empresarial y la formación superior, con la oportunidad de unas prácticas profesionales para disfrutar de una experiencia de formación y desarrollo internacional.

Los premiados de esta edición proceden de diez comunidades autónomas y catorce de ellos han cursado sus estudios en universidades públicas. Sus carreras abarcan desde Ingenierías hasta Derecho o Marketing, lo que demuestra la diversidad y el talento de los seleccionados, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El grupo ha iniciado ya su viaje a Estados Unidos, financiado por la FUE, donde participará en un recorrido académico denominado Programa Call4Talent', diseñado y organizado por la Fundación Rafael del Pino y su Asociación de Becarios de Excelencia.

Los participantes viajarán a Boston y Cambridge, donde visitarán instituciones de referencia como Harvard Medical School, el MIT, la Federal Reserve Bank of Boston o el Science and Engineering Complex de Harvard, además de mantener encuentros con investigadores, emprendedores y directivos internacionales vinculados a sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía o el urbanismo.

El programa continuará en Nueva York con visitas a organizaciones e instituciones estratégicas como Naciones Unidas, Microsoft, Columbia University, Palladium Equity Partners, el Ayuntamiento de Nueva York o el Consulado General de España, en un recorrido diseñado para acercar a los jóvenes a algunos de los ecosistemas profesionales y académicos más influyentes del mundo.

DOS ESTUDIANTES LEONESAS ENTRE LOS 16 TALENTOS

Marina Jiménez es de León, se graduó en Derecho en la ULE, realizó sus prácticas en Grenergy Renovables y, aunque ha vivido en muchos lugares de España, asegura que "su tierra y su gente siempre terminan llamándola de vuelta". Al principio, el Derecho no despertaba especialmente su interés, pero con el tiempo descubrió una "verdadera pasión" por esta disciplina.

Además, una experiencia de intercambio en Suecia le permitió conocer el mundo de los departamentos legales en empresas, un ámbito que despertó mucho su curiosidad. Aun así, de cara al futuro también le gustaría "probar la experiencia de trabajar en un despacho de abogados".

El hecho de haber tenido que mudarse y adaptarse constantemente a nuevos entornos le ha dado una gran capacidad de adaptación y un carácter cercano y carismático, cualidades que la impulsan a mejorar cada día. De la beca Movers espera, sobre todo, "conocer a muchas personas, aprender de nuevas experiencias y aprovechar al máximo todo lo que los profesionales puedan aportarle".

En el grupo becado también figura una joven de La Bañeza de 24 años, Laura Martínez, que se graduó en Marketing en una universidad madrileña. Realizó sus prácticas en el BBVA y para ella "la clave" para conseguir cualquier objetivo está en "ponerle ganas y constancia".

Se define como una persona "aplicada, exigente y curiosa" y encuentra motivación en poder contribuir a mejorar la vida de las personas a través de su trabajo.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El programa Movers ha beneficiado a más de 150 jóvenes desde su creación en 2015 y se distingue por ofrecer una oportunidad para conocer métodos de enseñanza avanzados y mejorar la proyección internacional de sus participantes.

Además de la formación académica y profesional, los Movers tendrán la oportunidad de ser apadrinados por antiguos ganadores del programa, así como por becarios de Excelencia Rafael del Pino, quienes les guiarán y apoyarán durante todo el proceso.