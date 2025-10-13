Marlaska considera "fundamental" el papel de España en la necesidad de paz en Oriente Medio basada en "los dos estados"

El ministro Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la inauguración de la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en Ponferrada, (León). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado este lunes que el papel de España es "fundamental" en la necesidad de paz en Oriente Medio sustentada en "los dos estados".

Marlaska se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ceremonia de firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, en la localidad egipcia de Sharm El-Sheikh.

En este sentido, el ministro ha señalado que el Ejecutivo central se "abstrae del ruido", aunque ha destacado que la presencia de Sánchez en el citado acto "consolida y convalida" la postura del Gobierno.

Fernando Grande-Marlaska se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en la inauguración de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.