Marlaska ve con optimismo la mejora de condiciones para combatir los incendios durante la noche en Madrid y Ávila

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), a su llegada a una reunión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 24 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España) - Carlos Luján - Europa Press

ÁVILA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apreciado motivos para un "optimismo razonable" de cara a la evolución del incendio que avanza por la Sierra Oeste de Madrid y el que afecta a la zona de Burgohondo (Ávila) durante la noche, al mejorar las previsiones meteorológicas con una disminución del viento, un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad.

Así lo ha trasladado el ministro tras participar en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) que se ha celebrado en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila) y en la que ha participado también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el Rey Felipe VI de manera telemática.

En este sentido, ha explicado que las rachas de viento comenzarán a disminuir a partir de la medianoche, mientras que las temperaturas bajarán de forma significativa y la humedad aumentará durante la madrugada. "Esta noche van a ser unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio", ha afirmado, antes de expresar su deseo de que "objetivamente se pueda avanzar en positivo".

El ministro ha contrapuesto estas previsiones con las condiciones registradas durante la jornada de este viernes, marcada por rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, temperaturas por encima de los 30 grados y una humedad de apenas el 15 por ciento, factores que han dificultado las labores de extinción y favorecido la evolución de los incendios.

Pese a ese cambio de escenario, Marlaska ha insistido en la prudencia y ha considerado "muy prematuro" hablar de una posible perimetración del incendio de Madrid.

Asimismo, ha recordado que el objetivo prioritario es proteger a la población, garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y evitar nuevas afecciones a los núcleos habitados, mientras este sábado se incorporarán nuevos medios aéreos del Mecanismo Europeo de Protección Civil procedentes de Grecia e Italia.

En lo que respecta a la situación en el país, Marlaska ha recordado que hay más de doce incendios activos que preocupan, también en el Sistema Operativo 2, pero esencialmente y fundamentalmente los incendios en este Sistema Operativo 3, los de interés nacional, tanto en Madrid como en Castilla y León.

A este respecto, ha lamentado que durante la jornada se haya producido una de las noticias que "no se quería que hubiese ocurrido", como ha sido la convergencia de los dos incendios de Madrid, tanto el del Villa del Prado como el de San Martín de Valdeiglesias.

"Trabajamos y hacemos todo los lo posible para que el incendio de Burgohondo no alcance al de Madrid", ha subrayado el ministro, quien ha reconocido que no le gusta ser "excesivamente optimista", pero ve con optimismo la bajada de los vientos y del calor.

"PERJUICIOS MUY IMPORTANTES"

En este sentido, el ministro ha lamentado que ya se hayan sufrido "perjuicios muy importantes", pero ha destacado que las personas son las queestán en el centro de la actuación en primer lugar y en ese sentido se espera que cuando concluyan todas estas emergencias se pueda decir que no hay ninguna víctima fruto de la misma.

En la misma línea, ha recordado que durante el transcurso de la tarde se ha procedido a la evacuación de alguna de las localidades de la zona afectada en Ávila, como ha sido Hoyo de Pinares, y ha habido confinamientos en Cebreros y en una parte exterior de Cebreros también ha habido una evacuación.

Ha ocurrido lo mismo en Madrid, ha explicado, donde entre otras localidades también se han evacuado Fresnedilla, también Robledo de Chavela y Navalagamella.