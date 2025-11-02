Martínez aboga por un proyecto "con alma" frente a la "desidia" de Mañueco, el "Mazón particular" de CyL

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, participa en la Fiesta de La Rosa del PSOE, en el restaurante Royfe, a 2 de noviembre de 2025, en Candeleda, Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

CANDELEDA (ÁVILA), 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en la Comunidad y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha abogado por construir un proyecto político colectivo "con alma" frente a la "desidia y vagancia" del presidente del Ejecutivo y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a quien se ha referido como el "Mazón particular" de Castilla y León.

En su intervención en la Fiesta de la Rosa organizada por el PP de Ávila en Candeleda, Martínez ha subrayado que quiere "una Castilla y León de primera, no de tercera", algo que pretende hacer realizar tras las elecciones autonómicas.

En este sentido, ha defendido que su proyecto de futuro para Castilla y León pasa por conceder a la Comunidad "una voz propia" en Madrid y en Europa, a partir de "un PSOE fuerte, con ganas y un proyecto claro".

Todo ello frente a un presidente "de manta y marca", Fernández Mañueco, que aplica una política "de desidia y vagancia" en Castilla y León, ha lamentado, para incidir que el PSOE si puede "mirar a los ojos de la gente a la hora de pedir el préstamos de confianza" en los próximos comicios.

Por otro lado, Martínez ha comparado la gestión de la dana en la Comunidad Valencia por parte de Carlos Mazón con la de Fernández Mañueco ante los incendios que azotaron la Comunidad el pasado verano. "En Castilla y León tenemos a nuestro Mazón particular", ha lamentado en este sentido.

Así, ha criticado que cuando comenzaron los incendios el presidente de la Junta "tardó casi 48 horas" en volver a la Comunidad desde la playa. "Casi todo en Mañueco es calma", ha criticado, al tiempo que ha rechazado los "insultos y desprecios" del Gobierno autonómico a los bomberos forestales y las políticas de gestión de los incendios.

"Ellos entienden las reformas como recortes y como despilfarro", ha advertido Martínez, quien ha narrado el "lamentable" episodio ocurrido en el entorno de Villablino, en el norte de León, cuando "Mañueco permaneció encerrado en su coche oficial durante una hora y media mientras los demás consolaban a la gente, a los bomberos forestales y al alcalde, Mario Rivas, que llevaba 72 horas sin parar".

"Mañueco no tuvo vergüenza y fue incapaz de salir de su coche para dar un abrazo a los propios agentes medioambientales de la Junta", ha añadido, para censurar que el presidente de la Junta "no hace nada si no hay fotógrafos o cámaras". "Porque la falta corazón, le falta querer a esta Comunidad, le falta creer en esta Comunidad", ha agregado.

Por otro lado, ha avisado de que "si Castilla y León tiene a su propio Mazón", en la Comunidad también se han dado casos de corrupción como los ocurridos en la Comunidad Valenciana. "Castilla y León también es el germen de esa corrupción sistémica que tiene el PP y que hoy está haciendo que esté juzgado. Mañana empieza otra vez, una vez más, la trama eólica", ha apostillado. En este contexto, ha manifestado que en el origen de los numerosos casos de corrupción surgidos en la Comunidad, Fernández Mañueco "siempre estuvo ahí".