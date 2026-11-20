PALENCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado al Partido Popular de "engaño masivo" a los palentinos con el presupuesto del futuro hospital y de jugar con la sanidad.

"Quieren hacernos creer no que nuestros 111 millones de euros de presupuesto para Palencia 21 van a ir para el hospital, cuando ni tan siquiera tiene hoy por hoy resuelta la judicialización del anterior contrato, ni la redacción de un proyecto definitivo para poderlo licitar", ha señalado el líder socialista en Palencia, durante el acto central de la campaña electoral.

En este sentido, ha insistido acusar a los 'populares' de "engaños en periodo electoral" y de esconder permanentemente la agenda.

"Ya no hablamos de tan siquiera de insultos amenazas, como ayer vimos en el debate electoral, sino de la realidad de unas cuentas de un proyecto político como el de Castilla y León para Palencia en el que vuelven a jugar a ese trile permanente, una vez más, con el hospital y la sanidad".

Martínez también se ha referido a la comarcalización de la provincia y ha denunciado el mal estado las carreteras que conectan la capital con la montaña Palentina "que es una reivindicación histórica".

Sobre este asunto, ha lamentado la ausencia de un proyecto de ordenación en la comunidad autónoma durante tanto tiempo y "la ausencia total y absoluta de compromiso para poder abordar la necesaria mejora y acondicionamiento de esas de esas carreteras comarcales".

El dirigente socialista también se ha referido al sector agrario y al anuncio de la Junta de Castilla y León de ayudas al sector vinculadas al cambio climático y la conservación de la biodiversidad con el que la Consejería de Agricultura "ha intentado contentar al campo de alguna forma", tal y como ha asegurado.

"Todos somos conscientes del incremento de los costes de producción.

Todos somos conscientes de que las guerras que han sido alentadas con los aliados de voz y del Partido Popular, a nivel internacional, han subido los costes de producción de nuestros agricultores hasta llevarles a la asfixia", ha afirmado.

En este sentido ha acusado al Ejecutivo autonómico de "negar el pan y la sal" en referencia a los 150 millones de euros que las organizaciones profesionales agrarias están reclamando para hacer viables económicamente las explotaciones agrarias.

"Ante la negativa hoy sale una Orden de apenas 30 millones de euros en el que dan la espalda a las ayudas a fertilizantes y además limitan total a una parte importante de Palencia y a todo el oeste de la comunidad autónoma: León, Zamora y Salamanca vinculando, y a una parte de fundamental de los agricultores, que son aquellos que plantan maíz y leguminosas", ha subrayado.

Finalmente, Carlos Martínez ha llamado a la participación el próximo 29 de noviembre y ha insistido en la importancia de acudir a las urnas.

"Nos jugamos mucho y específicamente en Palencia, donde todos los trackings de las encuestas dicen que estamos ahí para poder volver a ser primera fuerza política y para poder doblar la representación en el Congreso", ha concluido.