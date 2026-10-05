Martínez asegura que hay que elegir entre quienes quieren recortar el escudo social y los que buscan confrontación

ZAMORA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha defendido los valores y principios socialistas y ha aseverado que los ciudadanos deben saber lo que propone unos y otros, ya que hay quienes plantean recortar el escudo social y "desentenderse" de agricultores, ganaderos, autónomos, pymes... "para generar un marco de crispación e incendio social".

Así se ha pronunciado Martínez en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad zamorana de San Miguel de la Ribera, en relación al adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PSOE en la Comunidad ha recordado que los reales decretos sobre vivienda eran "una piedra de toque importantísima para erradicar de la vida política las decisiones que se toman en contra del interés general" por parte de la extrema derecha y del PP, que en su opinión "ha perdido absolutamente el sentido de estado de una forma radical" y votó en contra de ambos decretos "lo que no entiende nadie".

Por ello, ha asegurado que mientras todo el mundo miraba a Junts--que también votó en contra de los dos decretos, Carlos Martínez tenía la mirada puesta en el "PP, que es el partido que tiene que demostrar que sigue manteniendo el sentido de estado".

Al respecto, el responsable socialista ha apuntado que cuando se pierde ese sentido de estado "es hora de trasladar a la ciudadanía la voz para que puedan decidir entre lo que es volver al pasado, a la España en blaco y negro, o entre un futuro que mira de frente a la ciudadanía para resolver sus problemas".

Carlos Martínez ha augurado un "otoño caliente" pero no por las cuestiones judiciales, sino porque se va a disparar el gasto en el combustible para las familias, los agricultores, las pymes o autónomos debido "a un contexto geopolítico internacional que es apoyado por los amigos de Trump y Netayahu, Vox y el PP europeo"

Por ello, el responsable socialista cree que es "bueno" que los ciudadanos conozcan "lo que propone cada uno", porque, como ha indicado Martínez "algunos proponen recortar el escudo social", no ayudar a las pymes, ni a los autónomos, ni a agricultores o ganaderos y se van a "desentender" para generar un marco de crispación y confrontación "de media España frente a la otra media España".