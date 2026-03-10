Martínez aspira a ser el presidente "para levantar la voz" de CyL y que se escuche en Bruselas y en Madrid

EL secretario regional del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta es recibido por el director de CyLTV. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha defendido su candidatura porque pretende ser el presidente de la Comunidad para "alzar la voz, y que la voz de Castilla y León se escuche en Bruselas y en Madrid" en defensa "de la legalidad internacional, la paz y la democracia y la garantía de los derechos de ciudadanía" como la Sanidad, la Educación y la "protección social".

Asimismo, Martínez, en el primer minuto de intervención en el segundo debate electoral ante la cita con las urnas el próximo domingo, ha reiterado su aspiración a presidir la Comunidad para que la gente de esta tierra, para que sus hijos, sus amigos y todos los que han salido de Castilla y León se puedan quedar.

"Quiero que mis amigas y mis amigos que han tenido que salir de esta comunidad autónoma ante la falta de oportunidades tengan derecho a volver", ha afirmado el candidato socialista, quien ha recordado a los castellano y los leoneses "que han tendido que salir" de la Comunidad y espera que puedan volver a "desarrollar su proyecto" en Castilla y León

Carlos Martínez ha defendido su apuesta por una Castilla y León "que sea tierra de acogida", una comunidad donde poder desarrollar su proyecto de vida, ha afirmado el candidato socialista, quien ha insistido en ser presidente "para cambiar esta comunidad autónoma, para transformarla y para modernizarla" con la ayuda de todos los ciudadanos.