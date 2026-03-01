Martínez compromete una estrategia de salud mental con especialización y profesionales en centros educativos

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha comprometido una estrategia de salud mental que incluya la especialización de los profesionales sanitarios en la materia y que garantice su presencia en entornos como los centros educativos de Secundaria y universidades, todo ello para intentar trabajar en una prevención y tratamiento "de forma inmediata".

En un acto con 150 miembros de las Juventudes Socialistas en Valladolid, Martínez ha señalado que hay "mucho que avanzar" en este tema" sobre el que "existe una estigmatización" y que afecta especialmente a los jóvenes, por lo que propone planificar esa estrategia mirando a las "singularidades" de este colectivo.

De este modo, ve "clave" incorporar a profesionales de la salud especializados en Psicología en centros educativos de Secundaria y en las universidades, una medida para abordar esta problemática con "rigor y seriedad" y con la que pretende que los jóvenes tengan acceso a una atención en materia de salud mental "lo más rápidamente posible".

En materia sanitaria, y cuestionado por una joven sobre su acción ante "las políticas sociales reaccionarias de PP y Vox" en relación con el aborto, Martínez ha precisado que hasta que este se blinde en la Constitución como está tramitando el Gobierno de España, el PSOE apuesta por garantizar el "cumplimiento estricto" de que este derecho se preste en la sanidad pública y "no mediante conciertos y negocios".

Este será un "objetivo" de la Consejería de Sanidad si logra gobernar en la Junta. "Nuestra intención es que la sanidad pública proteja a las mujeres en igualdad de condiciones", ha clamado.

