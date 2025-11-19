Martínez cree que Mañueco tiene "nula voluntad" para negociar las cuentas y solo quiere "cubrir el expediente"

Archivo - El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, atiende a los medios de comunicación durante la clausura del Congreso provincial del PSOE de León, en la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de León (ULE), a 27 de abril de 2025, en - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

SORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, considera que el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tiene una "nula voluntad" de reunirse para "mantener una negociación básica sobre las cuentas que pretende aprobar en 2026", con las que quiere "cubrir el expediente".

Durante la presentación de la nueva iluminación de la ciudad de Soria, de la que es alcalde, ha recordado que el PSOE de Castilla y León tiene la mano tendida desde el 23 de febrero, pero Fernández Mañueco les ha abocado al "corsé parlamentario".

Martínez se ha referido a unos plazos marcados por el también presidente del PP, a quien "le da igual llegar a un acuerdo porque su voluntad es cubrir el expediente y el mandato de (el presidente del PP nacional, Alberto Núñez) Feijóo para criticar con más coherencia a Sánchez con unas cuentas presentadas y luego salga lo que salga".

En este sentido, ha advertido de que el presidente de la Junta está en un mundo de "fantasía permanente" y ha recordado que la oposición en bloque, salvo Por Ávila, le ha planteado una enmienda a la totalidad para "que convoque elecciones".

"Qué pereza, tenerse que poner con este frío a salir de casa y hacer campaña y a dar explicaciones en una rueda de prensa en el que le pregunte a alguien", ha ironizado Martínez, para agregar que el actual Gobierno "lleva agonizando años", pues "sólo ha tenido tres presupuestos en seis años y este será el séptimo.

En este contexto, Martínez ha lamentado que se estén "perdiendo oportunidades para tener un posicionamiento claro en Europa" y ha calificado como "bochornoso", el 6,4 por ciento ejecutado de los fondos FEDER y de Fondo Social Europeo por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

DETRÁS DE UN PLASMA

"Los presupuestos han servido para tener entretenidos a los medios de comunicación, a los responsables políticos, y no hablar de la gestión de los incendios o de lo cuestionado que está el propio señor Mañueco en el ámbito de su partido porque no lo quiere ver ni en pintura ninguno de los presidentes autonómicos para no acompañarle a las urnas", ha asegurado el candidato socialista.

En este sentido, ha defendido que Feijóo "tiene grandes dudas" de si Fernández Mañueco es el mejor candidato electoral para Castilla y León", y ha incidido en que este está "inhabilitado para todo porque lleva detrás del plasma, como el protagonista de 'El sexto sentido', permanentemente al otro lado de la pantalla, durante demasiado tiempo y sin dar ningún tipo de explicaciones".

El candidato socialista ha criticado así que el presidente de la Junta "no ha dado una rueda de prensa con preguntas en tres años". "No sé qué responsable político a nivel internacional es capaz de tener tan poca vergüenza, tan poco respeto a los medios de comunicación y a la propia ciudadanía, para siempre atrincherarse detrás de un púlpito, para poder trasladar sus mensajes detrás de un plasma y no ser capaz de responder a ninguna de las preguntas", ha señalado.

Así, ha indicado que estuvo "metido hora y media en los incendios en Villablino en un coche, para no tener que entablar conversación ni mirar a los ojos a los bomberos forestales, a los agentes medioambientales, a la gente de la UME, a sus propios técnicos en la consejería". "Esa no es la forma de ser de Carlos Martínez y yo le diría de ninguno de mis compañeros del partido, creo que tenemos que intentar dar la cara", ha sentenciado.