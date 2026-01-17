Martínez critica al PP por "no hacer los deberes" e ir al TC en vez de trabajar para negociar el modelo de financiación

SALAMANCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha criticado la falta de planificación de la "marca PP" después de que el Ejecutivo autonómico acudiera "sin los deberes hechos" al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en lugar de trabajar por el modelo de financiación.

En estos términos se ha expresado en el marco de su intervención en la sectorial de Educación que los socialistas han organizado este sábado en la localidad salmantina de Béjar, donde el líder del PSCyL ha asegurado que el problema de Castilla y León es la "falta de planificación, ya que no hay modelo".

En este sentido y a pesar de la Comunidad "necesita más recursos" para mejorar los servicios públicos y las infraestructuras, Martínez ha señalado que "así no se defiende a esta tierra".