Martínez inicia la campaña en Soria con la pegada de carteles y aboga por el "cambio" para el "futuro" de CyL

Carlos Martínez, durante la pegada de carteles en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha iniciado la campaña electoral en Soria con el descubrimiento de carteles y ha subrayado la necesidad de un "cambio" en la Comunidad para "hacer frente al presente y al futuro".

A las 00.00 horas de este viernes, Martínez ha descubierto los carteles de su formación en el paseo de San Andrés de la ciudad de la que es alcalde y a la que ha situado como el punto de partida de una "revolución de los humildes" que dará la vuelta a Castilla y León.

Así, ha asegurado que hará que la provincia de Soria tenga una "visibilización absoluta" en territorio castellanoleonés, como la necesaria para Castilla y León en España.

Todo ello para acabar con la "parálisis" del Gobierno del PP y de Alfonso Fernández Mañueco, que "no es lo que necesita Castilla y León, y ante el que propone un proyecto "ligado a la sociedad" para garantizar los derechos de "quedarse,volver y venir.

Arropado por una treintena de personas y miembros de su formación y candidatos por Soria, Martínez ha marcado el inicio de una gira electoral que le llevará en la jornada del viernes a Aranda de Duero (Burgos), Torrecaballeros (Segovia) y Ávila.