Martínez insiste en que no hubo 'chivatazo' sobre el registro al Ayuntamiento de Soria y se enteró una vez iniciado

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante una rueda de prensa en Soria junto a la procuradora por la provincia Esther Pérez. - PSOECYL

SORIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, ha insistido en que no hubo 'chivatazo' previo al registro que se de realizó en el consistorio soriano el 23 de junio, y que se enteró una vez que ya estaba iniciado.

"Yo me entero a las 8.22 o 9.22 horas de la mañana por una llamada del Gabinete de Alcaldía, cuando la Guardia Civil ya está dentro del Ayuntamiento de Soria. Y se acabó", ha reiterado.

Martínez ha respondido así al presunto conocimiento previo del registro practicado por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria en el marco de la denominada Operación Fuentona y que terminó con siete detenidos, entre ellos la concejal de Comercio Yolanda Santos.

El exalcalde de Soria ha recalcado que, el propio tribunal, mediante un comunicado de prensa, "dice que son ellos los que comunicaron aquí". "No existe chivatazo por mucho que os empeñéis", ha insistido.

"Es falso que yo trasladé a un medio de comunicación que conocía con anterioridad que se iba a entrar al Ayuntamiento de Soria. Es falso y todo lo que parte de esa premisa falsa son elucubraciones que se pueden hacer para intentar hacer que encaje un resultado final que con premeditación ya habéis planteado", ha insistido.

Carlos Martínez se ha expresado así después de que la Sección de Instrucción Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Soria haya inadmitido la querella presentada por Vox por presunta revelación de secretos al no encontrar indicios de delito.

En cuanto la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria, el secretario autonómico del PSOE no ha querido hacer más declaraciones ya que se encuentra en "secreto de sumario", por lo que ha pedido "respeto total y absoluto a la investigación de la Justicia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".