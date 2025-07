Martínez pide agotar la Legislatura y defiende que Sánchez se ha ganado la decisión de continuar

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha abogado este lunes por agotar la Legislatura en España y por convocar las elecciones generales en 2027 y ha defendido por otro lado que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ha "ganado con creces" la decisión de continuar o no.

Martínez ha asegurado en este sentido que en el Comité Federal del pasado sábado hubo una posición "unánime" respecto al "cumplimiento estricto del periodo electoral" y de llegar hasta 2027 y ha incluido en esa unanimidad al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esa comunidad, Emiliano García-Page, que, según ha aclarado, habló de una cuestión de confianza pero "nunca jamás de convocatoria electoral".

"No quiero elecciones anticipadas; quiero acelerar las políticas del Gobierno progresista, acelerar la reducción de la jornada laboral, acelerar la ley abolicionista de la prostitución, acelerar la ley de trata, acelerar el desarrollo territorial de este país con las inversiones que llegan de los fondos Next, acelerar las políticas que den mayor cobertura a la educación, a la sanidad y a la protección social", ha argumentado y ha llamado a seguir trabajando en políticas de izquierdas ante la posibilidad de que en un futuro entren la derecha o la extrema derecha y haya que lamentar no haber dado pasos antes.

Respecto a la petición expresa de la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, que pidió a Pedro Sánchez que no vuelva a ser candidato, Martínez ha asegurado que era "plenamente consciente y conocedor" del posicionamiento de la política palentina, a quien ha trasladado su respeto y reconocimiento por su "buenísima labor".

Dicho esto, el secretario autonómico del PSOE ha insistido en su convencimiento de que Pedro Sánchez se ha "ganado con creces" ser el que decida personalmente su continuidad o no y ha recordado al respecto que el Partido Socialista cuenta con primarias y de "un militante un voto", un mecanismo de democracia interna del que, según ha lamentado, ha rehusado la derecha.

"Con esas premisas, se ha ganado la decisión de continuar o no y la Secretaría General se lo ha ganado. La elección tiene que pasar por primarias y ahí coincidimos también incluso con Miriam", ha aseverado Carlos Martínez que ha añadido por otro lado que no descubre absolutamente nada nuevo al afirmar que los casos de corrupción "no ayudan" a generar confianza entre la gente.

En este sentido, ha abogado por "redoblar los esfuerzos" para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones desde el reconocimiento de que "ninguna medida va a ser suficiente" porque "la decepción es muy grande", máxime en la izquierda donde "el nivel de credibilidad se daña mucho" ante casos de corrupción que afectan el propio PSOE.

"Todavía duele más. Hemos pasado por todas las fases, desde la incredulidad, a la indignación y al cabreo y después a una relación contundente que es la que se ha aplicado", ha explicado Martínez que ha diferenciado la "implacable" forma de actuar del PSOE contra la corrupción ética y política de aquellos tiempos en los se marcaba que un responsable político debía dimitir cuando se abría juicio oral.

Así, ha significado que el Partido Socialista "ha hecho robar las cabezas" del secretario de Organización, Santos Cerdán, con un informe policial, y del que iba a ser adjunto a Organización del partido, Francisco Salazar, "con dos denuncias". "¡Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que tenía que haber sentencia firme, con años de prisión, con millones de euros ya siendo conscientes de que estaban en cuentas de tesoreros del Partido Popular en Suiza para reconocer de Luis se fuerte. Qué lejos queda todo aquello!", ha exclamado.

Martínez ha reiterado que para el PSOE el golpe "ha sido muy duro" y ha asegurado que además de la "corrupción económica" también les ha "indignado" la corrupción ética que afecta directamente a las mujeres del PSOE y de España.

"Esa corrupción ética es la que es absolutamente insoportable y, por tanto, hay que resarcir heridas y poner muchas más medidas encima de la mesa", ha zanjado el socialista que ha pedido que las medidas no deben partir única y exclusivamente de la Presidencia del Gobierno o de la Secretaría General del PSOE por lo que ha abogado por un "consenso político" que ve "incapaz de obtenerse" en estos momentos.

