Martínez pide que la mujer rural se encuentre "en el eje central de cada una de las políticas del territorio"

SORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha instado a que la mujer rural se encuentre "en el eje central de cada una de las políticas del territorio".

El político y la secretaria de Igualdad del PSOE en Castilla y León, Lorena Valle, han dado más detalles sobre la jornada 'Mujeres que sostienen el territorio' que se ha celebrado este lunes en el Palacio de la Audiencia de Soria. Valle se ha referido a Soria como una ciudad "referente en políticas feministas" en una jornada para "hablar de realidades y retos como la despoblación y la falta de oportunidades".

La secretaria de Igualdad del PSOE ha señalado que desde el partido ven la igualdad "de la mano de la cohesión territorial" como una acción trasversal de las políticas públicas, al contrario de otros ayuntamientos gobernados por la derecha". Así, ha señalado que se trata de una jornada para recoger ideas de las ponentes e incorporarlas al programa electoral.

Carlos Martínez, por su parte, ha incidido en la idea de que el feminismo tiene que ser el "eje trasversal de las políticas públicas" en un mundo donde más del 50 por ciento de la población es mujer y donde hay "otros generando retrocesos y levantando polémicas, arrebatando derechos adquiridos como los vinculados a la decisión de su propio cuerpo". Todo ello "en un territorio donde es más complicado hablar del feminismo como es el territorio rural".

PROCESO DE MODERNIZACIÓN

Martínez ha subrayado que las políticas que se quieren implantar desde su partido tiene un "mensaje de feminismo" como uno de los pilares del "proceso de modernización" y para abrir un espacio a las mujeres "que se les ha negado durante mucho tiempo".

En este sentido, ha señalado que, si se analizan las reivindicaciones que hay encima de la mesa en Castilla y León, hay un "retroceso permanente de lo que se había alcanzado". "Los responsables políticos tenemos que ser conscientes de que la mujer es un ejemplo vertebrador del territorio y de esa sociedad, y el estatuto de la mujer rural hay que fijarlo a corto plazo para que se haga visible el reconocimiento", ha señalado Martínez.

El socialista ha pedido que la mujer rural se encuentre "en el eje central de cada una de las políticas que se desarrollan en el territorio". El alcalde de Soria ha manifestado que se trata de la "grandísima asignatura pendiente", el reconocimiento desde el "punto de vista político, social y económico y más en comunidades como en Castilla y León".

Así, ha recalcado que se trata de una jornada para "escucharlas y plantearles que son claves en el proceso de transformación que se quiere poner en marcha en Castilla y León".

La jornada, moderada por Lorena Valle, ha celebrado la mesa de diálogo 'Mujeres que sostienen la tierra' con la intervención de la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández; la presidenta de FADEMUR Castilla y León, Loreto Fernández; la alcaldesa de Mogarraz (Salamanca), Soledad Álvarez; la concejala de igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, y la secretaria de Igualdad de UGT, Victoria Zumalacárregui.

La clausura ha corrido a cargo de la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio.