Carlos Martínez comparece ante los medios tras los resultados electorales del 29 N - EUROPA PRESS

SORIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido una "reconexión con la ciudadanía" después de los resultados electorales de este domingo, 29 de noviembre, y ha llamado a "no poner el foco en lo orgánico por delante de lo institucional".

Asimismo, ha reconocido que toca una "reflexión dentro del partido, profunda, serena y sosegada". "Tenemos cerca unas municipales donde nos jugamos todo para volver a reconectar con la sociedad", ha insistido y ha pedido no poner el foco de lo orgánico por delante de lo institucional.

"Primero el país, luego Castilla y León y después cada uno de los municipios de la Comunidad", ha defendido Martínez. "Quiero empezar con una frase, cuando yunque, yunque y cuando martillo, martillo, y hoy toca yunque, la sociedad ha decidido que el PSOE no ha tenido la fuerza mayoritaria y vamos a ser el yunque que defienda los derechos que quiere la ciudadanía", ha aconsejado.

"SUMISIÓN A UN PP DE MADRID"

El dirigente socialista ha analizado los datos en su ciudad, Soria, y no ha negado su tristeza al tener una "expectativa por la gran participación" que confiaban en que fuera para el "proyecto progresista", algo que "no ha sido ni en Soria ni en Castilla y León, donde la realidad ha sido muy diferente".

"No hemos ganado ni vamos a gobernar y vamos a ser los territorios más vulnerables los que suframos la sumisión de un PP en Castilla y León a lo que haga un PP en Madrid, por lo que la decepción es mayúscula y no lo voy a esconder", ha reconocido Martínez.

Asimismo, ha advertido que el PSOE de Castilla y León "va a estar ahí para seguir defendiendo a los sectores que hay que defender en esta tierra, que en todos los municipios siguen pendientes de poder desarrollar su proyecto". "Tenemos que entender que es lo que tenemos hoy, la ciudadanía nos ha colocado en la oposición y desde ella nos toca levantar los ánimos de una ciudadanía progresista en las nueve provincias", ha incidido Martínez.

Así, ha analizado que uno de cada tres ha apostado por el proyecto del PSOE en Castilla y León, por lo que "desde la defensa de ese apoyo que es importante se va a seguir defendiendo a las personas más vulnerables, a los colectivos en demasiadas ocasiones invisibles para seguir desarrollando un proyecto de oportunidades".