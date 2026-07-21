Martínez revela contactos técnicos con Hacienda sobre el modelo de financiación del PSOE ante la "inacción" de la Junta

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en el pasillo del Grupo parlamentario Socialista en las Cortes - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha desvelado este martes que su formación ha mantenido contactos de carácter técnico con el Ministerio de Hacienda para trasladar la propuesta sobre financiación autonómica elaborada por su grupo parlamentario, ante la "inacción" del Ejecutivo autonómico encabezado por Alfonso Fernández Mañueco.

Martínez ha lamentado la falta de iniciativas del Gobierno autonómico y ha criticado su postura en este asunto. "Es paradójico, hay una certeza: es más fácil estar expuesto a críticas cuando pones una propuesta encima de la mesa", ha señalado el dirigente socialista, quien ha explicado que el borrador técnico elaborado por el equipo económico de su formación fija "criterios a ponderar precisamente objetivos para que el territorio tenga un peso cuatro veces mayor que el que tiene en la propuesta actual que ha puesto el gobierno de España".

A este respecto, ha reprochado la actitud de la Junta al considerar que "quien no tiene modelo, quien no tiene propuesta, quien debiera estar ofreciendo de gobierno por mandato de la ciudadanía de los castellanos y los leoneses, resulta que lo convierte precisamente en una dieta de crítica para atacar a la oposición".

Asimismo, ha afeado al Ejecutivo de la Comunidad que afirme que en el PSOE "no es de fiar". En esta línea, ha sostenido la coherencia de su postura al oponerse a las cuantías de la propuesta estatal por catalogarlas como "injustas e insuficientes", y ha insistido en la necesidad de fijar "unos criterios encima de la mesa que defiendan los intereses de Castilla y León".

Sobre la postura del Gobierno autonómico, ha denunciado que "ante la inacción, ante el abandono de sus responsabilidades, el PSOE de Castilla y León asume su responsabilidad".

Por otro lado, Martínez ha explicado el motivo por el cual ha iniciado estas conversaciones directas de carácter técnico con el Ministerio de Hacienda para trasladar la postura de la Comunidad sobre el coste real de las coberturas sociales. "Lamentablemente lo estamos haciendo porque alguien ha eludido sus responsabilidades, porque alguien ha abandonado una vez más a esta Comunidad autónoma", ha reiterado.

Además, ha advertido de los riesgos de acudir a una negociación multilateral sin planteamientos propios ni cuantificaciones sobre las necesidades reales del territorio. "Cuando tú vas a una mesa de negociación sin unos criterios que negociar, sin una visión clara de lo que tú quieres defender, la imposición de los argumentos de otros te acaba pasando por encima".

Finalmente, el portavoz parlamentario ha avanzado que el texto borrador elaborado por los socialistas iniciará un proceso de debate y búsqueda de consenso en las Cortes de Castilla y León para abordar la financiación autonómica junto a otras materias prioritarias como la vivienda, la ordenación del territorio o la despoblación.