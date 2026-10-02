Martínez tiene "fe" en que puedan salir los decretos y ante un fracaso afirma: "A mi me pediría el cuerpo convocar"

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha asegurado que todavía tiene fe en que haya "un giro de guión" de última hora que lleve a la aprobación de los dos decretos en materia de vivienda ante la "presión" social a algunos grupos políticos.

Dicho esto, ha admitido que ante un posible fracaso de los decretos en su caso personal convocaría elecciones generales. "No sé lo que va a suceder, no tengo la bola mágica, si me dice qué haría usted, a mí me pediría el cuerpo convocar", ha aseverado en concreto Carlos Martínez a preguntas de los periodistas respecto a un posible adelanto electoral.

No obstante, Carlos Martínez ha llamado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y ha hecho especial hincapié en el sentido del voto del Partido Popular al que ha afeado que siempre busque el "cuanto peor mejor" en un intento de que "España se caiga que ya la levantaremos nosotros".

"El foco no está en Puigdemont, por mucho que lo quiera tener; el foco está en el señor Feijóo, el foco está en la derecha", ha apostillado Carlos Martínez que ha ironizado sobre que el Partido Popular se alinee ahora con la derecha catalana --Junts-- "y con aquellos que repudiaban".

"Igual se encuentra --el PP-- con la horma de su zapato que son unas elecciones", ha advertido Carlos Martínez que ha ironizado también sobre la posibilidad de que si Pedro Sánchez convoca finalmente elecciones los 'populares' digan ahora que les vienen mal unas elecciones que llevan pidiendo ocho años.