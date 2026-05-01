Martínez ve "más grave" que Mañueco se tumbe y "entregue los derechos" a Vox que el retraso del acuerdo en CyL

VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este viernes que el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "se inhibe, se tumba y no trabaja" mientras "entrega los derechos de los trabajadores, de las mujeres, del territorio, a la extrema derecha" de Vox, algo que ve "todavía más grave que retrasar" el posible acuerdo de Gobierno en Castilla y León.

Así lo ha señalado Martínez este viernes en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación del 1 de mayo en Valladolid, a la que ha asistido el líder autonómico socialista.

Ante la pregunta sobre si cree que el PP y Vox esperarán a la celebración de las elecciones en Andalucía, el próximo 17 de mayo, para cerrar un acuerdo para el Gobierno de Castilla y León, Martínez ha enfatizado que "no se producirá nada sin el visto bueno y el beneplácito" de los líderes nacionales de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Mientras tanto, ha lamentado que con la intención de Fernández Mañueco de "llegar al poder a toda costa", el líder del PP "se inhibe, hace lo que más le gusta, tumbarse y no trabajar" y "entrega a este pueblo, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de las mujeres, a los derechos del territorio, a la extrema derecha y a sus postulados".

Eso, ha advertido, le parece "todavía más grave" que retrasar el acuerdo de gobierno.

Por lo tanto, ha empleado a ver si en la próxima semana "cumplen con el objetivo de que antes del 7 de mayo" llamen a los grupos políticos en las Cortes a la ronda de contacto y si se avanza "al margen de las elecciones de Andalucía".