Martínez ve una "oportunidad de oro" en el 15M para cambiar el "castigo" de Mañueco por un "futuro de acción"

ZAMORA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, considera que las elecciones del próximo 15 de marzo son una "oportunidad de oro" para cambiar el "castigo" del Gobierno del PP de Alfonso Fernández Mañueco por un "futuro de acción".

Antes de participar en una comida mítin con la militancia en Zamora en el marco del tercer día de campaña electoral, Martínez ha subrayado, en declaraciones a los medios, que es necesario el "atrevimiento al cambio".

"Estamos invitando a toda la ciudadanía, hay una oportunidad absolutamente de oro este próximo 15 de marzo. Y es verdad que existen dos alternativas: o más de lo mismo o el cambio que significa el PSOE", ha apostillado, para rechazar las "maniobras de distracción permanente" de Fernández Mañueco, quien "intenta enjuiciar a todos como si fuesen iguales" y se encuentra en un "ejercicio de mimetismo con el paisaje".

El candidato socialista ha lamentado, en este sentido, que en la Junta "no existen" las problemáticas de las nueve provincias, entre ellas las de Zamora, donde se ha abandonado a los entornos rurales "a su suerte" con las políticas del PP en los últimos 40 años, lo que ha "obligado" al medio rural zamorano "a perder su mayor capital social" hasta ser "hoy el epicentro de la despoblación" como lo fue Soria.

Ante ello, ha reivindicado el programa del PSOE que pasa por un modelo que "mire al campo, a las ciudades intermedias, al territorio", con su ordenación, un proyecto de comarcalización y la generación de oportunidades, en el caso de la provincia de Zamora atendiendo a la demanda del hospital comarcal en Benavente.

En relación con la provincia, también ha destacado su propuesta de un plan de movilidad, un contexto en el que ha pedido disculpas por en su anterior visita, en diciembre, haber anunciado que "en semanas" se tendría una parada del tren en Sanabria.

"Las circunstancias de la voluntad política que ya está fijada no lo ha resuelto todavía y tendremos que asumir la responsabilidad de estos días, semanas, hasta que lo pongamos en marcha. Pero es una decisión que está tomada ya", ha explicado, para señalar que "más allá de esas grandes infraestructuras que llegarán", "se recuperará la parada" del AVE.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de entender Zamora en su dimensión y en la Comunidad, y promover transporte más allá del ferrocarril.

Martínez ha concluido los actos del tercer día de campaña con una comida mítin en Zamora, donde ha recalado tras un acto con miembros de las Juventudes Socialistas en Valladolid, un encuentro en el que ha abordado sus propuestas en materia de vivienda, educación, incendios, educación o salud mental, entre otras.