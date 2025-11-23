Más de 1.000 personas claman 'Respeto' en León tras los incendios y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones -. Fi

Manifestantes portan pancarta con lema 'Respeto' durante la manifestación de protesta por los incendios forestales del pasado verano y en defensa del medio rura en León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas han participado este domingo en la manifestación celebrada en León capital bajo el lema 'Respeto', en la que se ha clamado contra la gestión de la Junta en los incendios forestales ocurridos el pasado verano y se ha pedido la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Convocado por diferentes organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales, incluidos el PSOE, Movimiento Sumar, Podemos, IU o CCOO, este acto reivindicativo ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza de San Marcos.

'Operativo público 100%, 365 días al año', 'En defensa de nuestro pueblos, en defensa de nuestra gente. Castilla y León exige respeto' o 'STOP incendios forestales y gobiernos negacionistas' son algunos de los mensajes que se han podido leer en las pancartas de esta protesta en la que también se han oído cánticos como "Mañueco, cabrón, trabaja de peón", "ecocidio por omisión" o "menos toreros, más bomberos".

La manifestación ha contado, entre otros, con la presencia del secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que ha estado acompañado por el secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa y la vicesecretaria del PSCyL, Nuria Rubio.

También han estado presentes el coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón; la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros; el coordinador de Podemos en la Comunidad, Miguel Ángel Llamas, o la representante de Movimiento Sumar Mariana Echevarría, entre otros.

"NO ES NEGOCIABLE"

Carlos Martínez ha exigido "respeto" a Suárez-Quiñones y a Mañueco y ha subrayado que el respeto "no es negociable". "El respeto no se mendiga; el respeto no se ruega; el respeto es un derecho que tenemos inherente a la condición de ser personas", ha sentenciado.

En concreto, ha demandado respeto por los territorios de la Comunidad que "lamentablemente" fueron asolados por los incendios durante el pasado verano. "Y el respeto tiene que empezar por respetarse a uno mismo", ha apuntado.

La Junta, ha continuado, no ha tenido respeto desde que se produjeron los citados incendios, un periodo en el que se ha visto la "falta de alma, la falta de compromiso, la falta de medios y a un gobierno absolutamente sordo" ante las demandas ciudadanas. "Cuando se tilda de absurdo, de despilfarro, el mantenimiento de un servicio profesional de prevención y extinción de incendios y cuando se abandonan los territorios se producen absolutos desapegos", ha añadido.

Ana Fernández ha reclamado políticas públicas "suficientes" para que no se vuelva a repetir lo sucedido el pasado verano con los fuegos y ha puesto de manifiesto las carencias de las zonas rurales de Castilla y León. "Los incendios han supuesto una pérdida de vidas, una pérdida de viviendas, una pérdida de nuestra naturaleza, de nuestro medio rural y exigimos respeto para todas y para todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha considerado "imprescindible" un operativo público de prevención y extinción de incendios que sea capaz de controlar la emergencia climática.

LA COMUNIDAD, "INDEFENSA"

Por su parte, Miguel Ángel Llamas también ha denunciado las "faltas de respeto" que en su opinión ha tenido La Junta de Castilla y León en la gestión de los incendios. Según ha precisado, el Gobierno liderado por Mañueco se ha retrasado más de 11 años en aprobar el plan Infocal, lo que ha dejado a la Comunidad "indefensa" ante los incendios.

Del mismo modo, considera "una falta de respeto" que Suárez-Quiñones no haya asumido responsabilidades políticas y ha confiado en que la Fiscalía de Castilla y León de respuesta a la denuncia presentada por las presuntas negligencias del Ejecutivo autonómico.

"Vamos a exigir, seguimos exigiendo un operativo de prevención y extinción de incendios cien por ciento público, sin externalizaciones, con empleados y empleadas públicas, que tengan condiciones dignas y que sirva para hacer frente a todos los incendios que están por venir ante riesgos de emergencia climática que cada vez son mayores", ha enfatizado.

"ESTA REGIÓN MERECE UNA OPORTUNIDAD DISTINTA"

Mariana Echevarría se ha pronunciado en esta misma línea, demandando respeto por el territorio, por los pueblos y por sus gentes después de 38 años de políticas ambientales que conciben el territorio como una tierra "de explotación y de privatización". "Esta región merece una oportunidad distinta", ha agregado.

Finalmente, la portavoz de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios Públicos - Intersindical de Castilla y León (Stecyl-i), Christina Fulconis, ha reclamado respeto por los servicios públicos en la Comunidad, entre ellos, los referentes a la extinción de incendios.

CONSECUENCIAS DE LA "FALTA DE PREVISIÓN"

En este sentido, se ha referido a las consecuencias que ha supuesto la "falta de previsión" en este apartado, que ha provocado situaciones como las derivadas de la contaminación de las aguas tras las lluvias con los arrastres en terrenos que han sido arrasados por el fuego.

"Estamos viendo cómo se están cargando los servicios públicos", ha enfatizado y ha requerido que se cuiden los montes de Castilla y León en invierno. Al igual que el resto de representantes, ha exigido la dimisión de Mañueco y Quiñones.

RECUERDO A LOS MINEROS FALLECIDOS

Todos los representantes políticos, sociales y sindicales han tenido unas palabras en recuerdo de los dos mineros fallecidos el pasado viernes en Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas de Narcea, uno de los cuales era vecino de Villablino (León).

La manifestación ha partido de la plaza de San Marcos y ha discurrido por Gran Vía de San Marcos hasta llegar a Santo Domingo. Después ha continuado por la Calle Ancha hasta llegar a la Plaza de Regla, donde se han dedicado unas palabras a los mineros fallecidos, se ha guardado un minuto de silencio y se ha escuchado el himno minero.

El acto ha contado representación de toda la Comunidad y, tras leer el manifiesto, se ha destacado la importancia de la labor de los operarios de extinción de incendios, así como la necesidad de "dignificar" su trabajo, además de insistir en exigir responsabilidades a la Junta de Castilla y León ante la gestión realizada.