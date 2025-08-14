Más de 11.000 hectáreas han ardido en la provincia de Zamora desde el domingo por la tarde

ZAMORA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 11.000 hectáreas han ardido en Zamora desde el domingo por la tarde, cuando se inició el incendio de Molezuelas de la Carballeda, un fuego, que se calcula en más de 30.000 hectáreas de terreno quemado y que ha afectado también a León, y que deja 7.000 hectáreas calcinadas en la provincia zamorana.

A ellas se suman las 4.500 que de momento ha arrasado el incendio forestal declarado el lunes por la tarde en Puercas de Aliste.

Incendios ambos, por lo que refiere a Zamora, que empiezan poco a poco a estar "sujetos", ha declarado el delegado de la Junta en la provincia, Fernando Prada. De hecho, las alrededor de 900 personas desalojadas en Zamora por el fuego de Molezuelas pudieron regresar ayer a sus casas y este jueves lo han hecho las más de mil evacuadas en la comarca de Aliste.

La noche ha sido efectiva y los trabajos de extinción dan sus frutos, ha puntualizado Prada. El fuego de Puercas, el que causó más destrucción en la provincia en la tarde-noche del martes, está ya casi perimetrado, con pequeños focos aún vivos en su interior, pero ya sin llama.

Preocupa en Zamora la posible llegada a la provincia de uno de los incendios que afectan a la provincia de Orense, que tiene en jaque a la comarca de la Alta Sanabria. Vecinos de varios pueblos de la zona (Castromil, Hermisende, Pías, La Tejera y San Ciprián de Hermisende) están prevenidos ante posibles evacuaciones. Serían alojados en Puebla de Sanabria.