Cristina García y Fenrando Vaquero, durante la presentación del evento. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 130 ejemplares de perros de razas nórdicas y akita, procedentes de diferentes puntos de España, así como de Portugal y Francia, se darán cita por primera vez en Ávila con motivo de la XLIII Monográfica Nacional de estas razas, que se celebrará el 28 de noviembre en la Cubierta Multiusos.

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Cristina García, y Fernando Vaquero, de la Sociedad Canina Castellana, han presentado hoy esta cita que permitirá ver algunos de los mejores ejemplares que ahora mismo hay en España de perros nórdicos.

En Ávila, se verán ejemplares de alaskan malamute, siberian husky, samoyedo, akita americano o del perro de osos de Carelia, raza autóctona de esta república rusa del mismo nombre y de Finlandia, señala el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Todos los participantes se someterán al examen de dos juezas internacionales con las que se va a contar: la canadiense Kim Leblanc, para las razas Alaskan Malamute, Siberian Husky y Samoyedo, y la polaca Blanka Borowiec, para juzgar las razas Akita Americano, Akita y Perro de Osos de Carelia.

En este concurso de belleza, para el que la inscripción está abierta hasta mañana 21 de noviembre, siempre y cuando sean razas de perros nórdicos y akita con pedigree, se medirán ejemplares que pugnarán por las medallas que se otorgan a los que mejor representan el estándar de la raza.

Por categorías, en la monográfica, que se celebra una vez al año, se juzgarán ejemplares muy cachorros, cachorros, jóvenes, adultos, clase campeones, parejas y grupos de cría.

Será una "oportunidad" de ver ejemplares únicos que, además, se juegan puntuaciones muy valiosas para el Campeonato de España de la Real Sociedad Canina Española.

En la edición del año pasado, celebrada en Salamanca, resultó ganador un ejemplar macho de Akita americano: Kyodai Fly Like An Eagle (2022), propiedad de José Luis Arrabal.