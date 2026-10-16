Más de 13.200 niños de toda CyL participan en la carrera La Vuelta al Cole Unoentrecienmil por la leucemia

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil ha celebrado este viernes la XII edición de La Vuelta al Cole, la carrera que han reunido este año a 48 colegios y 13.244 niños de Castilla Y León con el objetivo de impulsar la investigación para que todos los enfermos de leucemia infantil superen la enfermedad.

En total, 308.559 niños de 838 colegios han participado simultánea en distintos puntos de España y, por ello, la Vuelta al Cole Unoentrecienmil es el "mayor movimiento escolar de sensibilización contra la leucemia infantil en España", según ha trasladado la fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Desde su nacimiento en 2015, la marcha ha movilizado a 8.504 colegios y 3.201.045 alumnos, familias y docentes, y ha recaudado casi 6 millones de euros destinados a impulsar la investigación.

En la edición anterior, consiguió recaudar 1.168.410 euros a través de sus casi 560.000 participantes de 1.550 colegios, de los que 80 eran de la Comunidad.

Así, los fondos recaudados han permitido continuar los proyectos de investigación destinados a desarrollar tratamientos más eficaces y con menos secuelas para los enfermos de leucemia infantil.

La Vuelta al Cole Unoentrecienmil ha marcado para 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, la siguiente convocatoria en que también se podrá participar a través de donaciones.

LA HISTORIA DE SERGIO

Este año las propuestas de la fundación están marcadas por la historia de Sergio, un niño de seis años de Cáceres que el pasado mes de septiembre volvió al cole mientras continúa su tratamiento y recuperación de la leucemia.

Hace algo más de un año Sergio empezó a sentirse cansado, dejó de querer jugar al fútbol y tenía dolores muy fuertes en las piernas y, después de meses de pruebas, fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda, la más frecuente en niños, con 380 nuevos casos cada año en España.

Fue tratado por el equipo de oncohematología pediátrica del Hospital Universitario La Paz, donde médicos e investigadores trabajan para desarrollar nuevos tratamientos y conseguir que más niños puedan superar la enfermedad y volver a las aulas.

A lo largo de esta edición de La Vuelta al Cole las familias podrán acceder, a través de la web de Unoentrecienmil, a una experiencia participativa en la que conocerán la historia de Sergio, descubrirán cómo se transforman las donaciones en investigación y podrán dejar mensajes de apoyo para él y para otros niños que están atravesando la enfermedad. Con esta propuesta, en poco más de un mes, Sergio ha recibido más de 400 mensajes de niños y familias de toda España.

En este sentido, la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte-Mendicoa, ha destacado que lo más "emocionante" de la marcha de este viernes es ver "cómo colegios de toda España se llenan de niños corriendo por una misma causa" y que lo "más emocionante" es saber que muchos de ellos repiten cada año".

"Hoy, cada zancada y cada donación se convierten en tiempo de investigación para conseguir que más niños con leucemia, como Sergio, puedan superar le enfermedad y volver al cole", ha concluido.