Más de 180 integrantes de las casas de Ávila regresan a su ciudad para celebrar el Día del Abulense Ausente. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 180 integrantes de las casas y hogares de Ávila en otras ciudades se han citado este lunes, Día de la Hispanidad y Día del Abulense Ausente, en la capital de la provincia para recordar sus orígenes y celebrar las fiestas de Santa Teresa.

En este marco, el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, acompañado por miembros de la Corporación municipal, ha dado la bienvenida a los integrantes de los hogares de Ávila en Madrid, Alcalá de Henares (Madrid), la Casa de Ávila en Valladolid y la Peña de Taxistas de Ávila en Madrid.

A todos ellos ha agradecido Carlos López su participación, especialmente a quienes se desplazan todos los años no solo para recordar sus orígenes y raíces, sino también para celebrar una jornada de confraternización y mostrar su orgullo de ser abulenses.

Por su parte, el teniente de alcalde de Turismo y Cultura ha destacado que los abulenses que residen fuera "son los mejores embajadores de Ávila, pues llevan el nombre de la ciudad y la provincia allá donde se encuentran".

Durante esta jornada, los integrantes de las casas de Ávila en otras ciudades han sido recibidos en el Auditorio Municipal de San Francisco, donde han intercambiado presentes y también han podido disfrutar de un concierto a cargo de Avento.

Del mismo modo, los participantes de la jornada tendrán la oportunidad de intervenir esta tarde en la lectura del Libro de las Fundaciones en el convento de San José-Las Madres, primera fundación de Santa Teresa, así como en la ofrenda floral a la imagen de la santa que se realiza a partir de las 19 horas en el Mercado Grande.