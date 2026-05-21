Más de 200 escolares ponen en práctica en Soria su espíritu emprendedor coincidiendo con el día de mercado

Mercado 'Emprender en Mi Escuela' este jueves en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 escolares de siete centros educativos de la provincia de Soria han puesto este jueves en práctica su espíritu emprendedor, coincidiendo con el día de mercado en la capital. La plaza de El Rosel y San Blas se ha convertido en el escenario final del programa 'Emprender en Mi Escuela', un trabajo que han llevado a cabo durante todo el curso escolar.

Una jornada que, para hacerla más real, ha comenzado con la petición de la Policía Local de los diferentes permisos a los escolares para montar el puesto ambulante en el que ofrecen sus productos artesanos elaborados durante todo el curso, con un porcentaje de beneficios para distintas ONGs sorianas.

Las cooperativas destinarán parte de sus beneficios a entidades sociales y proyectos solidarios como Pedalovida, Cáritas Diocesana de Soria, la Asociación Española del Síndrome CDG o iniciativas de apoyo escolar en Senegal y Ecuador.

Representantes de las cuatro instituciones involucradas, el plenario de la Cámara de Comercio de Soria, Ignacio Latorre; el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano; la concejal Gloria Gonzalo y Rafael Medina, por parte de la Dirección Provincial de Educación, han visitado este jueves los puestos.

Las cuatro instituciones han subrayado la unión de las administraciones, así como el carácter emprendedor de los escolares. Así, han destacado la labor del profesorado, no solo en esta jornada en la que culmina el proyecto, sino durante todo el curso.

En esta edición participan siete centros educativos de distintos puntos de la provincia, con un total de 216 estudiantes y 26 docentes implicados en el proyecto. A lo largo del curso, el alumnado ha trabajado de forma práctica aspectos relacionados con la creatividad, el trabajo en equipo, la gestión económica, la comunicación y la responsabilidad social, culminando el programa con la puesta en marcha y venta de productos elaborados por las propias cooperativas.

Los centros participantes este año han sido, en la provincial, el CEIP Gerardo Diego, de Golmayo, con la cooperativa 'El Gerardito'; el CRA Pinares Sur, de Casarejos y El Royo, con la cooperativa 'Minimanitas de Pinares'; el CRA Campos de Gómara, con la cooperativa 'Gómara 3D', así como el Colegio Calasancio, de Almazán, con la cooperativa 'Lavanda Kids Lab'.

En la capital, se han dado cita el CEE Santa Isabel, de Soria, con la cooperativa 'Made in Santa', el Colegio Santa Teresa de Jesús - Escolapias Soria, con la cooperativa 'Escooperativa' y Trilema Soria, con la cooperativa 'Made in Trilema'.