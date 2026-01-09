Más de 20.000 personas han participado en Salamanca en las más de 60 actividades programadas en el año de Martín Gaite

El concejal de Educación, Luis Sánchez (i), junto al de Cultura y Turismo, Ángel Fernández (d). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 220.000 personas han participado en las más de 60 actividades organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca durante este año con motivo del centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaitem, según los datos aportado por el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva.

Estos datos, más las dos Ferias del Libro dedicadas a la escritora salmantina, recuerdan "el enorme cariño" que los salmantinos tienen por Carmen Martín Gaite" ha subrayado Fernández.

Así, en el apartado escénico, el Ayuntamiento ha programado las obras de teatro 'El cuarto de atrás', dirigida por Rakel Camacho e interpretada por Emma Suárez, Alberto Iglesias y Nora Hernández y 'Caperucita en Manhattan', una producción de Teatro de la Abadía, dirigida por Lucía Miranda. Y, además, ha promovido el estreno absoluto de otras nueve obras de teatro, por parte de compañías locales.

En el Teatro Liceo se han estrenado 'Sin coto a mi libertad' de Métrica Pura y 'Retahílas' de la compañía salmantina La Befana.

Y dentro del programa cultural Salamanca Plazas y Patios se han estrenado otras cinco obras. Todas estas actividades escénicas han congregado a un total de 8.800 personas, como ha indicado Fernández Silva.

Por otro lado, el programa turístico Paseos por Salamanca ha ofrecido la visita guiada 'La Salamanca de Carmen Martín Gaite' que ha sido realizada por 608 personas. Dentro del Salamanca culta y oculta se ha incluido la visita guiada 'Carmen Martín Gaite y sus vecinos' que ha sido realizada por 958 personas.

El programa las Llaves de la Ciudad ha ofrecido una intervención teatralizada en el Colegio Mayor de Anaya que ha sido realizada por 943 personas y visitas guiadas a la exposición del Centro Internacional del Español a las que han asistido más de 300 personas.

Por su parte, el concejal de Educación, Luis Sánchez, ha subrayado que la programación en torno a Carmen Martín Gaite se ha extendido por los diferentes barrios de la ciudad a través de lared de bibliotecas municipales.

De este modo, además, un total de 623 escolares de diferentes centros educativos de Salamanca han participado en las diferentes actividades propuestas por el Ayuntamiento que han tenido el objetivo de acercar la figura de la escritora salmantina a los alumnos, como ha recordado Sánchez.

También se han organizado conferencias sobre Carmen Martín Gaite, visitas a la nueva biblioteca que lleva su nombre y el tercer reto Martín Gaite, llamado 'reto-collage', que consistía en elegir un párrafo de una de sus obras y desarrollar con él un collage, una de sus aficiones preferidas.

Luis Sánchez ha recordado, además, como la nueva biblioteca que lleva el nombre de la escritora salmantina, en su primer año de vida, ha acogido la participación de más de 3.000 personas en las actividades programadas, y, además, a lo largo del año se han registrado más de 13.000 préstamos. Por su parte, el fondo documental de la biblioteca está integrado por más de 5.000 títulos, el 40 por ciento de ellos destinados al público infantil y juvenil.