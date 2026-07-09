Más de 30 establecimientos de la provincia de Palencia participan en las Rutas Bravistas desde el 15 de julio

Presentación de las Rutas Bravistas 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 establecimientos hosteleros de toda la provincia participarán en las Rutas Bravistas 2026 entre el 15 de julio y el 30 de agosto con sus propias interpretaciones de la receta de las patatas bravas.

Esta campaña, coordinada por Palencia Brava con el respaldo de Mahou, la Agencia de Desarrollo Local y la Diputación de Palencia, sirve de preámbulo para la gran final del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas - Palencia Brava/Una de Bravas 2026, programada para el lunes 28 de septiembre.

El productor ejecutivo de Palencia Brava, Javier San Segundo, ha señalado este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación, que las rutas bravistas son la mejor manera de arrancar "la gran temporada brava".

En este sentido, ha invitado a todos los palentinos y visitantes "a recorrer las barras de siempre" y "utilizar la patata brava como un maravilloso hilo conductor para descubrir la riqueza de la gastronomía y la belleza del patrimonio". "Hemos diseñado una experiencia fantástica donde cada cocina palentina mostrará su máximo talento gastronómico", ha subrayado.

Por su parte, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado la importancia de esta iniciativa para dar a conocer el comercio y la oferta hostelera de la ciudad, así como otros atractivos culturales de la ciudad y ha invitado a los palentinos a participar.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha subrayado el compromiso de la institución provincial con esta iniciativa que "trasciende el ámbito gastronómico" y que contribuye a promocionar la provincia, impulsar la actividad económica y apoyar al sector hostelero y agroalimentario.

En este contexto, Armisén ha recordado que la Diputación participa en el VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas a través de la marca Alimentos de Palencia para apoyar un proyecto que "favorece la promoción de los productos de calidad de la provincia, genera oportunidades para los productores y establecimientos hosteleros y anima a descubrir Palencia".

La presidente provincial valora especialmente que la iniciativa llegue también al medio rural con la participación de establecimientos de Cervera de Pisuerga, Venta de Baños y Camporredondo de Alba, lo que "demuestra que la buena gastronomía es también un motor de desarrollo para los municipios".

PREMIOS EN METÁLICO

La iniciativa cuenta con otro aliciente, los premios en metálico a los que se podrá optar a través de las redes sociales. "Sólo tendrán que disfrutar del maridaje de una ración de bravas acompañada de un tercio cualquier producto de Mahou en los locales adheridos a la ruta, escribir un comentario en la publicación oficial de Palencia Brava en Instagram con una mención al establecimiento visitado y etiquetando los perfiles de Mahou, la Agencia de Desarrollo Local y Palencia Brava y compartir la experiencia mediante la publicación de una historia en redes sociales mostrando la foto del plato junto a la cerveza, citando a las mismas cuentas oficiales", tal y como ha explicado San Segundo.

De esta forma, el usuario que acumule una mayor cantidad de 'likes' en sus publicaciones recibirá un premio de 200 euros en efectivo, mientras que el segundo participante con más interacciones ganará 100 euros y el tercero obtendrá 50 euros.

Además, los cinco perfiles con mayor apoyo popular pasarán a integrar el Jurado Popular oficial para otorgar un premio durante la Gran Final Internacional del concurso de Bravas que se celebrará el lunes 28 de septiembre.

ESTABLECIMIENTOS DE LAS RUTAS BRAVISTAS

En esta edición de las Rutas Bravistas, participan Bar Casero (Palencia), Bar Curro.es (Palencia), Bar La Isla Urbana (Palencia), Bar Perico (Palencia), Bar Y Un Cuerno (Palencia), Bar-Café 979 (Palencia), Bar-Restaurante Maño (Palencia), Bar-Restaurante Nuevo Arenas (Palencia), Café Plaza (Palencia) y Café-Restaurante Deimos (Palencia).

También lo hacen Cafetería Sevillano (Cervera de Pisuerga), Cafetería-Restaurante Coyanza (Palencia), Cervecería Gente (Palencia), Cervecería Pío 12 (Palencia), Cervecería Yakare (Palencia), Cervecería-Restaurante Carelia (Palencia), El Lúpulo Dorado Craft-Beer (Palencia), El Recreo Burger (Palencia), Gastrobar Bocados (Palencia), Gastrobar Canela en Rama (Palencia) y La Barra de Villoldo (Palencia).

La Mejillonera (Palencia), La Parrilla de Valle (Palencia), Picogallo Gastrobar (Palencia), Restaurante Babel (Palencia), Restaurante Bocoy (Palencia), Restaurante El Abuelo (Camporredondo de Alba), Restaurante La Traserilla (Palencia), Restaurante San Remo (Palencia), Restaurante Taxus (Cervera de Pisuerga), Restaurante-Cervecería Moesia (Palencia), Taberna La Herrada (Palencia) y Tocalé & Jump (Palencia) completan la lista de participantes.