Más de 300 expertos abordan en Burgos desde este jueves los avances tecnológicos en vialidad invernal

Archivo - Una máquina quitanieves. Foto de archivo - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

BURGOS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos trescientos profesionales de toda España expertos en conservación de carreteras se darán cita este jueves en Burgos en la jornada técnica 'Avances Tecnológicos en Vialidad Invernal. Campaña 2026-2027', un encuentro concebido para compartir soluciones innovadoras orientadas a mejorar los trabajos de mantenimiento viario durante los episodios meteorológicos adversos.

El 'cónclave', organizado por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) en el Hotel Spirit Ciudad de Burgos, reúne a directores técnicos, responsables de empresas concesionarias y gestores de diferentes administraciones.

El encuentro cuenta con un espacio destacado dedicado a la exposición de equipos y medios mecánicos en el aparcamiento exterior del establecimiento hotelero. En esta zona expositiva, los asistentes conocerán de cerca diversas herramientas y tecnologías utilizadas en la vialidad invernal, facilitando el intercambio de experiencias entre profesionales, proveedores y fabricantes. Esta dimensión práctica busca acercar las tecnologías empleadas en el mantenimiento de las carreteras a los responsables de su planificación y gestión.

Durante las sesiones se analizará la evolución tecnológica del sector, abordando elementos para optimizar los tiempos de trabajo, la seguridad y la eficiencia de las máquinas quitanieves. Asimismo, se examinará la gestión del suministro de fundentes tomando como referencia el caso de 'Filomena', el mantenimiento de silos y la aplicación de tecnologías de seguridad como los sistemas ADAS. Del mismo modo, el programa dedica atención a los vehículos quitanieves, los neumáticos certificados 3PMSF y las nuevas tendencias en esparcidores de sal.

La apertura institucional correrá a cargo del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Javier Fernández Armiño. Además, la jornada suma la participación de representantes de ACEX, la Asociación Técnica de Carreteras (ATC), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León y la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León.

La clausura estará encabezada por el subdirector general de Conservación y Gestión de Activos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Muruais Rodríguez, junto al director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Jesús Félix Puerta García, y el presidente de ACEX, Federico Soria.