Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila contará con más de 300 puestos del 3 al 6 de septiembre

ÁVILA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila - La Ciudad de las Tres Culturas se celebrarán del 3 al 6 de septiembre con más de 300 puestos y un programa completo de actividades que se distribuirán en cerca de una veintena de espacios del casco histórico de la ciudad.

El teniente de alcalde de Turismo del Consistorio abulense, Carlos López, ha presentado este miércoles las características de espacios y puestos de este año del mercado, que cuenta con la declaración de Interés Turístico Nacional y se constituye en el evento anual "más destacado del calendario turístico de la ciudad".

En este sentido, el Ayuntamiento ha subrayado su importancia por el número de visitantes, el despliegue logístico y de personal que supone y el "importante revulsivo" económico que supone para el tejido hostelero, hotelero y comercial abulense.

Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila comenzarán de nuevo el jueves, con el objetivo de ofrecer, tanto a abulenses como visitantes, más oportunidades de conocer el casco histórico engalanado y ambientado, además de facilitar que se celebren más actividades y haya más puestos.

Este año, serán 310 los puestos de artesanía y gastronomía que habrá distribuidos en todo el recinto, de los cuales 51 serán artesanos abulenses y otros ocho serán productores abulenses, que estarán distribuidos en la plaza de Adolfo Suárez y la calle San Segundo, los primeros, y en la plaza del Corral de las Campanas, los segundos.

La ciudad, con la muralla incluida, comenzará a engalanarse el 31 de agosto, mientras que la instalación de los puestos se realizará a partir del 1 de septiembre, de cara a la apertura del mercado el 3 de septiembre, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El mercado se desarrollará no sólo intramuros sino también fuera del recinto amurallado, ya que, junto a los espacios para la ubicación de puestos en el Mercado Grande y el paseo del Rastro, que ya se habían utilizado en anteriores ediciones, se continuará con las ampliaciones de espacios introducidas en la última edición, como son la calle San Segundo en su totalidad, la calle Estrada, las plazas de Italia Nalvillos y San Vicente, así como la calle Teatro y también la ladera del lienzo norte de la muralla, desde el arco del Carmen.

Estos espacios vendrán a completar los que habitualmente cuentan también con actividad de productores y artesanos en las jornadas, como son las plazas del Mercado Chico, Corral de Campanas, La Santa, Pedro Dávila, Teniente Arévalo, Adolfo Suárez y Catedral.

Igualmente, la actividad tendrá también como escenarios los jardines de San Vicente y el Rastro, así como el atrio de San Isidro, espacio emblemático para las justas medievales, y palacios como Superunda o Los Verdugo.

En este marco, el teniente de alcalde de Turismo y Cultura ha agradecido a la empresa que desarrolla el programa del mercado su labor y a los servicios municipales su esfuerzo en estas jornadas, desde las áreas de Turismo y Servicios a la Ciudad hasta Policía Local, Bomberos y Protección Civil, pasando por la colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil.

Todos ellos, al igual que con la Junta de Castilla y León, forman parte de un completo dispositivo que se pone en marcha con motivo de este evento, ha subrayado el edil.

Para los visitantes al mercado, en este sentido, se contará también este año con una lanzadera, un servicio especial gratuito de autobús urbano que conectará los aparcamientos disuasorios de la plaza de toros y el Lienzo Norte con el Centro de Recepción de Visitantes (CRV).