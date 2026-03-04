Más de 8.000 corredores aúpan la XVI Media Maratón de León del 22 de marzo como referente del noroeste de España

El Ayuntamiento de León ha presentado este miércoles la XVI Media Maratón León Bernesga Motor. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XVI Media Maratón León Bernesga Motor convertirá a la ciudad leonesa el próximo día 22 de marzo en una gran pista urbana y en una fiesta del deporte con cerca de 8.000 corredores que consolidan la cita como un evento deportivo que ya es una referencia del deporte leonés y del noroeste de España.

En la presente edición más de 3.000 deportistas saldrán en la carrera de 21 kilómetros, la Media Maratón, que se convertirá en la más numerosa del cuadrante noroeste detrás de la Vigo-Bayona (3.500 corredores en 2026). Esta, la de 21 kilómetros, será además Campeonato de Castilla y León en todas las categorías de edades, inscrita también en el calendario nacional de la Federación Española de Atletismo.

Entre los atletas que ya han confirmado su participación se encuentra Jorge Blanco, campeón de España de Maratón en 2022 y plata en el campeonato de Europa por equipos de Media Maratón en 2025, con el objetivo de batir el récord de la prueba de 1.05.02 del año 2011 de Sergio Sánchez.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado este miércoles la XVI Media Maratón Bernesga Motor, junto a organizadores y patrocinadores. La prueba está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León en colaboración con el Club Sprint Atletismo León y la Delegación de Atletismo en León.

Junto a Vicente Canuria han estado Diego Soto, vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León (ULE); José Enrique Villacorta, presidente Club Sprint León; Carlos Atienza, gerente de Bernesga Motor; Luis María López, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en León y Jorge Blanco, campeón de España de Maratón en 2022.

"LA GRAN CITA DEL DEPORTE LEONÉS"

El 22 de marzo a las 10.00 horas dará comienzo "la gran cita del deporte leonés", para la que quedan muy pocas plazas en las carreras de cinco kilómetros y de Media Maratón, dos de las cuatro programadas en la presente edición, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Entre las cuatro carreras se espera la asistencia de más de 8.000 participantes, con más de 3.000 corredores en la prueba de 21,097 kilómetros, cifra impensable en años anteriores (1.600 en la edición de 2025 y 1.050 en la edición de 2024).

Más del 60 por ciento de los corredores y corredoras de la Media Maratón llegarán desde fuera de León. Serán procedentes de toda España e incluso del extranjero y de entre ellos destacan los llegados de Asturias, Madrid y el resto de Castilla y León. Además, tomarán parte un 21 por ciento de mujeres, lo que refleja un crecimiento mantenido en su participación en los últimos años.

CUATRO CARRERAS

Al igual que en ediciones anteriores la Media Maratón Ciudad de León Bernesga Motor contará con cuatro pruebas dirigidas a todas las edades, todas ellas con salida en el paseo del Parque y meta en la pista de atletismo del Estadio Hispánico.

La Media Maratón tendrá un recorrido de 21,097 kilómetros, mientras que la 5KM Ciudad de León tendrá una distancia de cinco kilómetros y la Peque Media, de dos kilómetros, está dirigida a atletas nacidos en 2010 y en adelante.

La prueba más popular, con 5.000 plazas, es la Mini Media, la carrera más inclusiva para familias, grupos y todos los que quieran disfrutar del deporte con recorrido de dos kilómetros. Las cuatro carreras tendrán circuitos diferentes pero los puntos de salida y de llegada serán los mismos. La Peque Media saldrá a las 10.00 horas; la 5KM, a las 10.25 horas; la Media Maratón, a las 10.30 horas y la Mini Media, a las 11.00 horas.

IMPACTO ECONÓMICO DE 700.000 EUROS

En este contexto, se esperan más de 4.000 visitantes en la ciudad de León el fin de semana del 22 de marzo, con un impacto económico de más de 700.000 euros.

La Media Maratón cuenta con la página web (www.lamediadeleon.com) y perfiles en redes sociales. Además, cuenta con enlace a la página de turismo www.leon.es e informa de los actos culturales de la ciudad ese fin de semana del 20, 21 y 22 de marzo de 2026.

Dentro de la figura de los corredores asistentes como liebres se incluirán a los que colaborarán en marcar ritmo a los participantes. Serán unos corredores que podrán ser reconocidos con la camiseta y una bandera.

NUEVO CIRCUITO Y ANIMACIÓN MUSICAL

La Media Maratón tendrá un nuevo circuito homologado de 21.097 metros. Desde el paseo del Parque discurrirá por el barrio de La Lastra, La Candamia y La Granja, para continuar por las calles del Ejido, la Torre y la Palomera y llegar a al kilómetro 10 en la plaza de San Isidoro. Los últimos 10 kilómetros serán por el barrio de Eras de Renueva y el centro de la ciudad y los últimos metros estarán en la avenida de Reyes Leoneses, avenida de la Condesa de Sagasta, plaza de Guzmán el Bueno, calle Ordoño II, calle Independencia y calle Corredera para llegar a meta en el Estadio Hispánico.

Esta decimosexta edición contará con diferentes puntos de animación musical en, al menos, ocho zonas del recorrido, concentrados en los últimos metros. El Estadio Hispánico será "toda una fiesta" para animar la llegada de los corredores y, además de los hinchables para los niños y el tradicional sorteo de regalos, se han programado diferentes iniciativas.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción de la XVI Media Maratón de León Bernesga Motor se cerrará el próximo 17 de marzo. Se pueden formalizar vía online en la web oficial de la prueba www.lamedialeon.com y de forma presencial en la planta sexta de El Corte Ingles de León.

Por último, la XVI Media Maratón de León Bernesga Motor también tendrá un fin solidario con el objetivo de dar a conocer la labor de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) de León. La mayor visibilidad será a través de los miles de camisetas y dorsales entregados a los corredores que llevarán el lema 'León ruge contra el cáncer', para aunar la lucha contra el cáncer con la práctica saludable de un deporte "en pleno auge".