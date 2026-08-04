Más de un centenar de personas participan en las actividades de fomento de la lectura en bibliotecas de Ávila

ÁVILA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las actividades que está desarrollando el Ayuntamiento de Ávila en su campaña de verano han llegado ya a cerca de un centenar de participantes y programan nuevos talleres para el mes de agosto.

El teniente de alcalde de Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, ha visitado este martes a los participantes en uno de los talleres que acogen las bibliotecas municipales durante el verano; en este caso, un taller de "minilibros" impartido por Sara Mañoso y dirigido a una veintena de jóvenes, mayores de 6 años, que se ha desarrollado en la biblioteca Posada de la Feria.

Hasta el momento, en el marco de la campaña 'Lee en verano', se han impartido talleres de estampacuentos, minilibros, teatro de sombras o marionetas en sesiones gratuitas que se realizan a las 12 horas. Así, a los cuatro talleres realizados en el mes de julio se suman otros cuatro este mes de agosto, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Además del celebrado hoy, habrá el 11 de este mes un taller de teatro de sombras, en la biblioteca Olegario González de Cardedal, para participantes de 4 a 12 años, con Titirisueños.

Las marionetas serán protagonistas en un taller con esta misma compañía y para niños de 4 a 12 años el 18 de agosto, en la biblioteca José Jiménez Lozano, y la programación de verano finalizará el 25 de agosto en la Olegario González de Cardedal, con un taller de minilibros a cargo de Sara Mañoso, para mayores de 6 años.

Para participar en estas actividades es necesario inscribirse en la propia biblioteca en la que se vaya a desarrollar cada taller.