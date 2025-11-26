Más de un centenar de personas participan en Baltanás en un encuentro que ensalza "valores del cerrato palentino"

Armisén, en la inauguración del I Congreso Internacional del Cerrato Palentino. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de inscritos participan estos días del I Congreso Internacional del Cerrato Palentino organizado por la Diputación de Palencia y que se va a desarrollar entre hoy y mañana jueves en el Centro Cultural Polivalente de Baltanás.

El objetivo de este foro es traer al presente los valores de las 41 localidades del Cerrato Palentino. "Son pueblos marcadas por un paisaje muy particular, una cultural y unas formas de vida que pueden tener mucha proyección para el desarrollo social y económico de toda la comarca y del resto de la provincia", tal y como ha destacado la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, durante la inauguración del Congreso.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ángeles Amisén, ha destacado que este encuentro pone de manifiesto que la sostenibilidad, la digitalización y la excelencia cultural no sólo son objetivos alcanzables, sino las claves que marcarán el futuro del Cerrato Palentino. "Porque si hay algo que distingue al Cerrato en el panorama enoturístico es su extraordinario legado de barrios de bodegas. Excavadas en laderas de arcilla desde hace siglos, estas auténticas ciudades subterráneas conforman una joya del patrimonio vinícola de España y un Paisaje Cultural único en Europa", ha apuntado.

El programa del congreso abordará las oportunidades de desarrollo y retos futuros del paisaje vitivinícola en el Cerrato y se ha estructurado en dos jornadas entre las que se repartirán ocho ponencias, dos mesas redondas, tres micro presentaciones, una visita guiada y varias catas de Alimentos de Palencia.

Todas estas actividades se han planteado para reflexionar en torno a la sostenibilidad, digitalización y excelencia cultural y ecoturística del Cerrato.

El primer día, los asistentes podrán escuchar las intervenciones de Andrea L'Erario, técnico del Rural Landscape Wordking Group ICOMOS e investigador asociado de la Politécnica de Milán; Ander de la Fuente, de la Cátedra Unesco Paisaje Culturales y Patrimonio, de la Universidad del País Vasco; Eugenio Baraja, de la Universidad de Valladolid; Mario Crecente, coordinador de la candidatura Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial y Gumersindo Bueno, de la Fundación Santa María la Real.

El segundo, las ponencias correrán a cargo de Luis Vicente Elías, doctor en Antropología; David Sanz Arauz, de la Universidad Politécnica de Madrid y, Ana Isabel Mora Durán, jefa de servicio de ordenación y protección de la Dirección General de Patrimonio de la Junta. Cada una de las sesiones contará, además, con una mesa redonda.

La primera versará en torno a la tradición y evolución de la historia del vino en el Cerrato y, la segunda, sobre el enoturismo como motor de desarrollo sostenible. El programa se completa con tres micro exposiciones o ponencias breves sobre las figuras de protección del paisaje vitivinícola, tanto nacionales como internacionales.

Además, los participantes podrán asistir a cócteles y catas de Alimentos de Palencia; así como a una visita guiada a los barrios de bodegas tradicionales de Baltanás El Congreso forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino', desarrollado por la Diputación de Palencia, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Para materializarlo, la institución provincial cuenta con la experiencia de la Fundación Santa María la Real.