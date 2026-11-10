Más de sesenta empresas y entidades ofrecen en 'AVI@JOBS' 115 ofertas de empleo para cubrir 200 puestos de trabajo

Quiñones en su visita a la Feria AVILAJ@S. - JCYL

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de sesenta empresas, entidades e instituciones de la provincia participan en la V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación de Ávila, 'AVIL@JOBS' que ofrecen más de 115 ofertas de empleo con cerca de 200 puestos de trabajo.

La iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio en colaboración con la Junta facilita el contacto directo entre empresas y personas en búsqueda de empleo y los asistentes al Centro de Congresos 'Lienzso Norte' pueden conocer las ofertas disponibles, entregar sus currículos y mantener entrevistas con los responsables de selección.

El consejero Consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quinones, ha participado en la inauguración de esta feria que ha incrementado la cifra de participantes respecto al año pasado.

La oferta laboral abarca distintos ámbitos, entre los que destacan los servicios y el comercio, el sector sociosanitario y social, la industria y la producción industrial, así como la formación y la educación y entre los perfiles demandados figuran gestores de ventas, profesores, especialistas financieros, conductores, personal de producción, administrativos y camareros, entre otros.