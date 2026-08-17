Más de una veintena de medios trabajan para sofocar un incendio en La Ercina (León) - JCYL

LEÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en la tarde de este lunes, 17 de agosto, para sofocar un incendio forestal originado en La Ercina (León), según datos de la plataforma Inforcyl.

El incendio se ha originado a las 17.34 horas, su causa se investigación y la superficie afectada aún está en estimación.

Más de veintena de medios se encuentran en el lugar para participar en las labores de extinción, entre ellos agentes medioambienteles, celadores, cuadrillas terrestres, autobomba, bulldozer, ELIF, BRIF y helicópteros.