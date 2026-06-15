Masterchef acerca esta noche sus cocinas a Ávila con la celebración de la semifinal

Un momento de la grabación del programa. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa culinario Masterchef, que emite La1 de RTVE, acerca esta noche sus cocinas a la capital abulense con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila.

En su edición número 14, el programa celebra esta noche la semifinal, en la que los participantes llegarán hasta la capital abulense, donde se ha ubicado una de las prueba en exteriores de la ciudad y también en el establecimiento Barro, con el chef abulense Carlos Casillas, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En este escenario, se abordarán platos de la cocina tradicional castellana y el trabajo con el producto local y los cinco semifinalistas deberán enfrentarse a una prueba para replicar un menú para una veintena de comensales.

Los mejores aspirantes pasarán a la final. El Ayuntamiento de Ávila colabora en este programa, que presentan los chefs Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz, por la promoción que representa para los destinos en los que se desarrolla.