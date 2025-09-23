Mayorga (Valladolid) celebrará el sábado la tradicional procesión del Vítor, que contará con una escultura en 2026

El alcalde de Mayorga, David de la Viuda, presenta la tradicional Procesión Cívica del Vítor. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mayorga (Valladolid) celebrará este sábado, 27 de septiembre, la tradicional Procesión Cívica del Vítor, una Fiesta de Interés Turístico Nacional caracterizada por el fuego, por el olor a pez quemado y por los cánticos de los mayorganos y que desde 2026 contará con una escultura de cinco metros elaborada por el artista Roberto Manzano.

El alcalde de Mayorga, David de la Viuda, ha presentado este martes, 23 de septiembre, este acto enmarcado en la celebración de las fiestas patronales en honor al "vecino más ilustre y patrón", Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo.

Del 26 al 30 de septiembre, en la localidad terracampina, se desarrollarán diferentes actividades en su honor, con el principal evento en el sábado para comenzar el "año", ya que para los vecinos la noche de 'El Vítor' "es el comienzo y final del año".

Este año se espera "un gran número de participantes y público" al llevarse a cabo la procesión en sábado, lo que se suma a que "cada año es más evidente el atractivo de esta fiesta, que se retransmitirá en La 8 de Valladolid desde las 22.30 horas hasta las 00.30.

Además, el alcalde de Mayorga ha avanzado que se espera que a principios de 2026 se pueda presentar la escultura en homenaje al Vítor, una composición "muy vistosa" que se ubicará en la Plaza de Santa María.

En esta escultura, se plasmará a un hombre y una mujer junto a una composición geométrica que representará el "fuego y el humo" que caracteriza la noche. Además, se presentarán los pellejos, la tabla del Vítor y las insignias de la congregación, ha indicado De la Viuda, para indicar que otro objetivo es convertir la Iglesia de Santa María en un Museo Centro de Interpretación del Vítor.