Mayte Martínez defiende la gestión de las obras del pabellón Pisuerga y niega que se ocultaran problemas técnicos

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, ha defendido la gestión municipal de las obras de sustitución de la cubierta del Polideportivo Pisuerga y ha rechazado las acusaciones del Grupo Municipal Socialista sobre una supuesta falta de transparencia y seguimiento de los trabajos.

Martínez ha asegurado que las obras no comenzaron con un proyecto inviable y ha explicado que las propuestas planteadas durante su ejecución fueron analizadas por la dirección de obra y aprobadas cuando se consideraron técnicamente convenientes.

En este sentido, ha señalado que el estudio al que alude el PSOE era un documento previo que no incluía el cálculo estructural necesario para extraer las conclusiones que atribuye a dicho documento el grupo socialista.

La edil ha defendido que la Fundación Municipal de Deportes ha realizado un seguimiento permanente de los trabajos mediante reuniones semanales y ha negado que durante la ejecución se desconocieran o no se hubieran solicitado previamente las condiciones de carga admisibles.

Respecto a la paralización, ha precisado que el 30 de junio la empresa redactora del proyecto y la dirección de obra solicitaron un breve periodo para comprobar con certeza los esfuerzos recibidos, mientras que la suspensión temporal de los trabajos se formalizó el 21 de julio mediante el correspondiente acta.

También ha señalado que la decisión de revisar los cálculos y suspender temporalmente los trabajos responde a criterios de prudencia y seguridad y ha rechazado que suponga ocultar un problema.

"Lo que se pretende es evitar asumir un riesgo innecesario y garantizar que la solución que finalmente se ejecute sea segura, técnicamente adecuada y conforme a la normativa", ha afirmado, antes de asegurar que el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Deportes son los primeros interesados en que las obras finalicen "cuanto antes", aunque "nunca" a costa de la seguridad de la instalación y de sus usuarios.

Por último, ha rechazado que la situación genere incertidumbre para los clubes y usuarios del pabellón y ha indicado que, si durante algún periodo no se puede entrenar o disputar partidos en el Pisuerga, el baloncesto podrá trasladarse al Polideportivo Pilar Fernández Valderrama.

Martínez ha acusado al PSOE de realizar una "malintencionada interpretación" de los informes y ha defendido que el actual equipo de Gobierno está dando respuesta a problemas que, según ha sostenido, se arrastraban de la etapa anterior.