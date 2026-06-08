Medio centenar de trabajadores se concentra ante la Delegación de Hacienda de Valladolid para reclamar mejoras laborales

Protesta de trabajadores convocados por CSIF a las puertas de la Delegación de la Agencia Tributaria en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de trabajadores se ha concentrado este lunes ante la Delegación de la Agencia Tributaria en Valladolid en protesta por la situación de la plantilla y reclamar mejoras laborales en el marco de la huelga de 24 horas convocada por CSIF.

Los trabajadores se han concentrado a las puertas de la delegación a ritmo de música tras una pancarta en la que se podía leer "acuerdo de carrera, teletrabajo y profesión de riesgo vigilancia aduanera", principales reivindicaciones que ha detallado el responsable de Agencia Tributaria de CSIF Castilla y León, Serafín Herrera Martín.

El responsable sindical ha indicado que la concentración y la huelga, que se desarrolla en el marco de la Campaña de la Renta, trata de denunciar la situación de los trabajadores en lo que ha explicado que no es un "problema puntual", sino una acumulación de varios años con pérdida de plantilla, que además está envejecida, falta de recursos, de distribución y una sobrecarga de trabajo.

En este sentido, ha apuntado que la plantilla, que en Castilla y León conforman algo más de 1.100 trabajadores, "sigue soportando el trabajo y saca adelante los objetivos" a pesar de mayor carga de trabajo, con menos recursos y medios pero además con "pérdida de derechos".

Herrera ha asegurado que esta situación hace que el propio servicio público se "resienta" y se complica en territorios como Castilla y León, un territorio muy extenso y disperso, con oficinas pequeñas, falta de plantilla (consideran que son necesarios 5.000 trabajadores, un 18 por ciento más) y con trabajadores desplazados.

"Al final no se puede gestionar una realidad, aquí en Castilla y León, desde Madrid, porque todos los territorios al final no son iguales", ha asegurado Serafín Herrera, quien ha concretado que las reivindicaciones "clave" son la carrera profesional, el teletrabajo y la profesión de riesgo para los empleados que pertenecen al servicio de Vigilancia Aduanera.

DESARROLLO PROFESIONAL

En materia de carrera profesional, ha explicado que no se trata de un "privilegio", sino de un "derecho lógico" que consiste en que el personal pueda "progresar" profesional y retributivamente con criterios objetivos "transparentes y negociados" y, en definitiva, reclaman que se cumpla y se actualice el acuerdo de 2007, se reactive la carrera horizontal para la plantilla con las reclasificaciones y el reconocimiento de los años transcurridos desde las últimas de 2018-2019 y que cualquier adaptación futura del nuevo modelo se haga "con plenas garantías".

Por lo que se refiere al teletrabajo, ha recordado que en 2024 se firmó un compromiso de tener un modelo propio a principios del año pasado y a día de hoy se mantiene "un modelo rígido, poco flexible, limitado, dependiente en exceso de jefaturas y unidades, lo que provoca desigualdades entre territorios, áreas y compañeros".

Por eso, ha reclamado que se trasladen al ámbito de la Agencia Tributaria las medidas más avanzadas que ya existen en la Administración General del Estado y que el teletrabajo se convierta "en una herramienta útil de organización, de conciliación y de movilidad".

La tercera de las reivindicaciones es la que afecta al colectivo de Vigilancia Aduanera, para el que piden la profesión de riesgo al entender que no es una unidad administrativa "cualquiera" porque sus integrantes intervienen en la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales o el crimen organizado y se enfrentan cada vez a redes criminales "cada vez más organizadas y más profesionalizadas y lo hace con menos medios y menos plantilla".

Por eso, reclaman que sea profesión de riesgo con todas las consecuencias y se impulse el procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores y que este personal pueda anticipar su jubilación. Además, ha pedido una revisión del catálogo de puestos de trabajo, una adecuación retributiva, formación específica y mayor protección y seguridad jurídica.

Además, ha criticado el comportamiento de la Agencia Tributaria, que "agrava un poquito más el conflicto", al querer "imponer de manera unilateral" una franja horaria excesiva y restrictiva, pero además ha criticado que se haya excluido al personal laboral fuera del horario de trabajo de la Campaña de la Renta habitual por la tarde y que los excesos horarios tampoco se estén retribuyendo.

UNIDAD SINDICAL

Asimismo, ha criticado que en la huelga se fijen unos servicios mínimos "excesivos y restrictivos" y que se haya hecho un intento de negociación con el resto de organizaciones sindicales dejando a un lado a CSIF. "Esto al final rompe la confianza, debilita la negociación colectiva y provoca una división social", ha asegurado Serafín Herrera, quien ha hecho un llamamiento a toda la plantilla para que se movilice porque ha advertido que, de lo contrario, la Agencia "seguirá actuando de la misma manera".

También ha instado al resto de organizaciones sindicales a que se unan a las reivindicaciones porque considera que la división solo beneficia a quien "bloquea" y cree que no es el momento de negociaciones "paralelas" ni "de cálculos internos" o protagonismos, sino de que todos juntos defiendan los derechos de los trabajadores.

"Por nuestra parte, mientras no haya ningún avance por parte de la dirección y no se resuelvan los problemas que estamos planteando, pues nosotros no descartaremos ninguna medida de presión", ha matizado.

A pesar de que la huelga se desarrolla en el marco de la Campaña de la Renta, el responsable de CSIF ha asegurado que la gente estará atendida porque los servicios mínimos se cubren a pesar del déficit estructural de plantilla, que se "arrastra" desde hace mucho años tras un acuerdo firmado en 2007 que no se cumple y tiene a parte de la plantilla "bloqueada" en los tramos y iniciales cuando hace labores y trabajos de los cuerpos y los tramos superiores.

"La idea es que el personal tenga una expectativa de progresión dentro de la agencia tributaria y a día de hoy tiene todos los derechos bloqueados", ha agregado.