Medio millar de niños y un centenar de voluntarios participarán en el proyecto europeo FLAIR, que llega a Valladolid

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo FLAIR, financiado por el programa Erasmus+ Deporte y liderado por la Fundación Eusebio Sacristán, las fundaciones Johan Cruyff en Países Bajos y España y la Fundación del tenista austriaco Nico Langmann llega a Valladolid el 17 de junio con una jornada deportiva adaptada e inclusiva en la que participarán medio millar de niños y un centenar de voluntarios.

Este Open Day está dirigido principalmente al alumnado de centros de educación especial de Valladolid, aunque también participarán los de varios centros de educación normalizada de la ciudad, que compartirán las actividades en un ambiente de convivencia, respeto y diversión, señalan desde la Fundación Eusebio Sacristán a través de un comunicado.

Los participantes podrán rotar por diferentes estaciones (20, 15 deportivas y 5 de ocio) y probar deportes adaptados de la mano de entrenadores, voluntarios y clubs especializados de la ciudad, que se encargarán, junto con la Fundación Eusebio Sacristán, de que los pequeños puedan practicar fútbol, baloncesto y baloncesto en silla de ruedas, pickleball, sitting Volley, rugby, atletismo, balonmano, boccia, petanca, tiro con arco, tenis, orientación, baile, juegos cooperativos, juegos de ocio y tiempo libre, actividades en hinchables y pintacaras.

Como cierre de la jornada varios deportista de élite entregarán medallas a todos los participantes.

Flair es un proyecto Erasmus+ Deporte cuyo objetivo es "mejorar el acceso de niños, jóvenes con discapacidad al deporte, promoviendo la inclusión, la diversidad y los hábitos de vida saludables, porque el deporte no solo mejora la salud física: también refuerza la autoestima, la autonomía, las relaciones sociales y el bienestar emocional de quienes lo practican", detalla el comunicado.

Además, aborda retos clave como la baja participación deportiva de este colectivo, la falta de información para familias y centros educativos, la escasa visibilidad del deporte adaptado y las barreras económicas y de accesibilidad.

Este proyecto europeo combina la formación entre organizaciones, acciones prácticas como los Open Days y medición del impacto para crecer de forma sostenible, finaliza la información.