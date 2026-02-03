De Meer afirma que la candidatura de Vox es su programa y "poco importa" la persona que esté al frente

1048498.1.260.149.20260203180450 La portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, durante un acto en Valladolid para presentar el 'Informe Disenso: La Inmigración y su Impacto Negativo en el Estado de Bienestar'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, ha asegurado que la candidatura de su formación es su programa y "poco importa" la personas que se ponga al frente porque su compromiso con los votantes siempre está por escrito.

De Meer se ha referido así a quién encabezará la candidatura de la formación a las Cortes de Castilla y León, que Vox aún no ha dado a conocer, en el marco de la presentación en Valladolid del 'Informe Disenso: La Inmigración y su Impacto Negativo en el Estado de Bienestar'.

"Nuestro compromiso con nuestros votantes siempre va a estar por escrito y es un programa electoral y además es de sobra conocido por todo el mundo", ha asegurado la dirigente de Vox.

En este sentido, considera que "poco" importa quién esté "al frente" de una "promesa política", sino qué es lo que pretenden "cambiar" y qué es lo que diagnostican "que va mal".