Mejora la situación en León tras las últimas horas "complicadas" y con incidentes por lluvias y viento

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, en la presentación de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan. - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEÓN

LEÓN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha manifestado este jueves tras la reunión del Cecopi que la situación en la provincia leonesa a causa del temporal ha mejorado tras una jornada de ayer que estuvo marcada por las complicaciones e incidencias derivadas de las lluvias y el viento.

"La situación ayer fue complicada y compleja en la tarde y primeras horas de esta madrugada", ha señalado y ha apuntado que en estos momentos las circunstancias han mejorado, aunque hay predicciones meteorológicas para la próxima madrugada de nuevas precipitaciones.

En El Bierzo, en la cuenca Miño-Sil, la tarde noche de ayer fue "complicada" debido a las lluvias y el viento, que produjeron caída de árboles, algún tendido eléctrico y supuso el corte de varias carreteras. "La situación se ha normalizado en cuanto a la meteorología, se han ido retirando también esos árboles y esos problemas que hemos tenido en determinadas carreteras", ha concretado.

En cuanto a los caudales, tanto en el Sil como en el Cúa y en el Boeza la situación también ha mejorado. Respecto al Tuerto y el desembalse de la presa de Villameca, la situación "se complica" en las localidades por las que pasa el río y ayer se registraron problemas en el municipio de Villamejil, concretamente en las localidades de Sueros de Cepeda, Castrillos de Cepeda y Villamejil.

También hubo dificultades en localidades de Quintana del Castillo y en los accesos a Nistal, en San Justo de la Vega, aunque la situación en estos puntos también ha mejorado. "Ha bajado el caudal, está aportándose menos agua al embalse de Villameca, con lo cual la situación del embalse también va mejorando", ha apostillado.

"SE VA VOLVIENDO A LA NORMALIDAD"

Según ha destacado Eduardo Diego "se va volviendo a la normalidad", aunque se ha mostrado precavido ante las previsiones de precipitaciones en las próximas horas, por lo que se sigue en alerta en las partes bajas de las cuencas. Además, ha subrayado que no ha habido afección a personas ni a poblaciones.

También se ha referido a los cortes de carreteras, "que se han ido subsanando" y ha puntualizado que el agua ha llegado a entrar en alguna vivienda en Sueros y en Castrillo de Cepeda, donde "se va normalizando la situación".

"AMENAZAS" EN ALGUNAS VIVIENDAS

En lo que respecta a la zona de Omaña, donde también hubo ayer una tarde noche "complicada", también "se ha normalizado la situación". "Ayer por la tarde también tuvimos algún corte de carretera, alguna amenaza de alguna vivienda, pero el hecho de que esta noche dejó de llover y que la situación en cuanto a la aportación al cauce va mejorando a Omaña también se está normalizando la situación", ha precisado.

En cuanto al Duerna y al Órbigo, ha advertido de que hoy es necesario estar en alerta porque el agua que ha caído en la cabecera está aportando en las zonas de los ríos más bajas, como por ejemplo en Valencia de Don Juan. Así, hay problemas en Santa Marina del Rey, en Cebrones, en la Nora del Río, es decir, en las partes bajas de los ríos, donde la acumulación del agua que cae de la parte superior sumada al deshielo provoca problemas. En este caso, ha insistido, no existen problemas para la población, aunque ha puntualizado que hay zonas inundables en parcelas agrícolas o instalaciones deportivas.

Eduardo Diego se ha pronunciado de este modo en la delegación territorial de la Junta en León, tras la presentación de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan.