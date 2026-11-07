Al menos tres heridos por arma blanca y golpes en una pelea en la calle de la Harinera de La Bañeza (León)

LEÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas este sábado por arma blanca y golpes en una pelea que se ha registrado en la calle de la Harinera de La Bañeza (León), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos han tenido lugar sobre las 15.05 horas y la Guardia Civil y la Policía Local se encuentran en el lugar para realizar las correspondientes actuaciones.

Por el momento, la Subdelegación ha señalado que no dispone de más información.

Por su parte, el 112 de Castilla y León ha recibido a la misma hora un aviso que alertaba de la pelea en la mencionada calle y ha trasladado el aviso a la Guardia Civil (COS) de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.