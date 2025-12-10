El mercado de alimentos, la ruta de los belenes y conciertos, en la programación navideña de la Diputación de Valladolid

Los diputados provinciales Alfonso Romo y Moisés Santana, junto al presidente de la Diputación provincial de Valladolid, Conrado Íscar. - EUROPA PRESS

La Diputación de Valladolid reúne en una programación especial distintas actividades por toda la provincia que comenzarán este viernes, 12 de diciembre, y se extenderán hasta el 6 de enero de 2026, con el Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid, la ruta por los belenes vivientes de la provincia, el propio nacimiento visitable en el Palacio de Pimentel o un ciclo de conciertos navideños de bandas de música en varios municipios.

El presidente de la Institución provincial, Conrado Íscar, ha detallado la programación este miércoles en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Pimentel en la que ha agradecido especialmente el "esfuerzo y el trabajo" de todo el personal de la Diputación y de sus centros que permite confeccionar este compendio de actividades.

De hecho alguna de ellas ya se encuentra en marcha como el Belén Monumental que se puede visitar desde el pasado día 5 de diciembre en la sala de exposiciones del Palacio de Pimentel, confeccionado por la Asociación Belenista Castellana e inspirado en las calles de la localidad turolense de Albarracín.

Permanecerá abierto hasta el 6 de enero y el presidente ha recordado que su horario será de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con excepciones los días 24 y 31 de diciembre, cuando solo abrirá por la mañana. El 1 de enero permanecerá cerrado.

Asimismo, este viernes 12 abrirá sus puertas en el Espacio La Granja el tradicional Mercado de Navidad, en el que participarán productores adheridos a la marca Alimentos de Valladolid. Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados en la provincia: mieles, aceites, dulces, conservas, frutos secos, productos cárnicos, chocolates, piñones, quesos, cervezas y bebidas artesanales, entre otras delicias.

En definitiva, Íscar ha destacado que se ofrecerán a los visitantes una serie de "delicias" elaboradas en la provincia.

Por otra parte, la Diputación programa un ciclo de conciertos navideños ofrecidos por bandas de música de la provincia, que llevarán el ambiente festivo a Fuente el Sol, donde arrancan las actuaciones este domingo, 14 de diciembre; Siete Iglesias de Trabancos, Montemayor de Pililla, Rábano, Portillo, Pozal de Gallinas y Piñel de Abajo, que acogerá el último evento el día 30 de diciembre.

Un año más se promociona la ruta de belenes vivientes, con representaciones en Laguna de Duero, Cabezón de Pisuerga, Aldeamayor de San Martín, Simancas, Fresno el Viejo y Robladillo, entre otros municipios.

Para facilitar el acceso, se pone a disposición de los ciudadanos un servicio especial de autobuses con salidas desde la Plaza de San Pablo.

La Red Provincial de Centros Turísticos también se suma a la celebración con propuestas para toda la familia. En la Villa del Libro de Urueña se desarrollarán las 'Navidades Dickensianas', que incluirán talleres, actuaciones corales y representaciones de Kamaru Teatro y Libera Teatro.

En el Castillo de Fuensaldaña y las Villas Romanas de Almenara-Puras habrá recitales líricos, conciertos de villancicos, espectáculos de magia y teatro de calle.

Por su parte, el Valle de los Seis Sentidos ofrecerá campamentos navideños para niños los días no lectivos 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero con el fin de facilitar la conciliación familiar.

El programa 'Vive la Navidad en la provincia de Valladolid' comienza el día 19 de diciembre en El Carpio y continúa recorriendo de norte a sur y de este a oeste los pueblos de la provincia hasta llegar a 23 municipios. Un "paje real" recogerá las cartas de los más pequeños y mayores mientras disfrutan de una actuación.

La iniciativa que pretende recoger momentos agradables en familia y hacer sentir la navidad a todas las personas.

El presidente ha subrayado también la importancia de los mayores en las políticas provinciales. En los centros asistenciales Cardenal Marcelo y Doctor Villacián se celebrarán festivales, conciertos, la tradicional comida institucional de Nochebuena y diversas salidas.

Los residentes de Cardenal Marcelo visitarán el Belén Monumental de Pimentel el 19 de diciembre y disfrutarán de un recorrido por las luces navideñas de la ciudad, mientras que en Villacián se recibirá la visita de los Reyes Magos el 5 de enero. La actividad deportiva tampoco se detiene durante estas fechas.

El Programa de Juegos Escolares y los Campeonatos Provinciales continúan con citas destacadas como la Copa BTT 'Tudela Bike', que tendrá lugar el 21 de diciembre.

Para concluir, el presidente ha recordado que, "en definitiva, la Diputación de Valladolid ofrece una agenda navideña completa y diversa, diseñada para unir a la familia, poner en valor nuestra cultura y dinamizar el medio rural".