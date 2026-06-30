Mercadona abre su nuevo modelo de 'tienda 9' en Segovia, con 1.760 metros de superficie y tras invertir 2,1 millones

Acceso al supermercado de Mercadona de la calle Baltasar Gracián de Segovia. - MERCADONA

SEGOVIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercadona abre ha inaugurado su primera 'Tienda 9' en la provincia de Segovia, concretamente en la calle Baltasar Gracián, con una superficie de sala de ventas de 1.760 metros cuadrados, por lo que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los clientes.

La reforma, en cuya obra han participado 40 proveedores de construcción y en la que han trabajado 200 personas, ha supuesto una inversión de más de 2,1 millones de euros.

Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 56 personas, está la reorganización integral del espacio además de que Evoluciona de una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos.

De esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que s"ea más ágil y sencillo", gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

Asi, la nuevo tienda cuenta con un 'Obrador Central', zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

La tienda incluye una zona de descanso para los clientes con 23 sillas y 5 mesas y dispone de un aparcamiento de 141 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos.