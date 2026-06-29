Mercadona abre en Salamanca su primera 'Tienda 9' de la provincia tras invertir 3,8 millones - MERCADONA

SALAMANCA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía de distribución Mercadona ha inaugurado este lunes un nuevo supermercado en Salamanca capital, concretamente en el Paseo de Canalejas número 85, que responde al nuevo modelo de 'Tienda 9' de la cadena. Esta apertura ha supuesto una inversión de más de 3,8 millones de euros y ha conllevado el cierre del establecimiento ubicado en la calle Príncipe de Vergara por no cumplir con los estándares requeridos por la firma, según ha informado la empresa.

El nuevo espacio comercial dispone de una sala de ventas de 1.505 metros cuadrados y cuenta con una plantilla de 52 personas. En los trabajos de reforma han participado 50 proveedores de construcción y han trabajado un total de 200 personas.

La compañía prevé cerrar el año 2026 con aproximadamente 60 'Tiendas 9' operativas en toda España, dentro de un proceso de transformación global que se desarrollará entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros.

La principal novedad del establecimiento se centra en una reorganización integral del espacio, que ha pasado de estar estructurado por negocios a organizarse por procesos con el fin de agilizar el acto de compra. Asimismo, se ha implantado el denominado 'Obrador Central', una zona que unifica todas las áreas de preparación, corte, cocción y envasado de productos frescos, lo que ha permitido ampliar el espacio destinado al libre servicio de estos artículos y reducir hasta un 10 por ciento el gasto de energía y un 40 por ciento el consumo de agua.

A nivel tecnológico, el supermercado ha incorporado dispositivos electrónicos y herramientas de autogestión, así como sistemas 'Aerofoil' en los murales de frío para minimizar las pérdidas de temperatura hacia los pasillos. Las instalaciones técnicas se han actualizado con el uso de CO2 como refrigerante y la renovación de la sala de máquinas para optimizar la eficiencia operativa.

El establecimiento, que mantiene su horario de apertura de lunes a sábado de 09.00 a 21.30 horas, incluye un área de descanso equipada con siete mesas y 18 sillas, además de un aparcamiento con acceso por la calle La Marina que dispone de 31 plazas, una de ellas reservada para vehículos eléctricos. Igualmente, se ha habilitado el servicio de compra online a través de la página web de la empresa.