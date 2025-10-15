La Mesa de las Cortes no aprueba el presupuesto de la sección 20 tras el rechazo de PSOE y la abtención de PP y Vox

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes no ha aprobado el presupuesto de la sección 20 del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 registrado este mismo miércoles, 15 de octubre, fecha límite que establece el Estatuto de Autonomía, tras el voto en contra de la representante del Grupo Socialista, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y la abstención, por diferentes motivos, de los dos representantes del PP, Francisco Vázquez y Rosa Esteban y de los dos representantes de Vox, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y Fátima Pinacho.

Es la primera vez que la Mesa de las Cortes no da el visto bueno al presupuesto registrado por la Junta de Castilla y León para la sección 20, aspecto que se podrá volver a votar no obstante en una nueva reunión de la Mesa de las Cortes.

De no recibir el visto bueno y según las fuentes consultadas por Europa Press, el Gobierno autonómico ajustará esta partida precisa del presupuesto que no puede quedar vacía para lo que la Junta puede repetir la anterior o ajustarla con las previsiones de gasto que se manejen.

La Mesa de las Cortes se volverá a reunir mañana, jueves 16 de octubre, para fijar el orden del día del pleno de la próxima semana --días 21 y 22 de octubre-- en el que se espera el debate del techo de gasto no financiero para 2026 aprobado por la Junta el pasado jueves, necesario además para que las cuentas del próximo año puedan seguir adelante.

El Grupo Parlamentario Socialista ha justificado el voto en contra de Ana Sánchez a la sección 20 "para salvaguardar la independencia del Poder Legislativo" y desde el convencimiento de que aprobarlo era un "despropósito" porque esa sección no había pasado por la Mesa de las Cortes antes del registro del presupuesto por parte de la Junta.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha advertido al portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, de que ha registrado unos presupuestos "doblemente contrarios a las formas legales y reglamentarias establecidas" tras lo que ha llamado al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "a reflexionar muy mucho" las cuentas que presenta.

"El PSOE no podía aprobar ninguna sección de unos presupuestos autonómicos que vienen sin techo de gasto debatido y aprobado y también porque tenemos que salvaguardar la independencia del Poder Legislativo", ha insistido Gómez Urbán tras lo que ha ironizado sobre la abstención de los dos representantes del PP en el voto de esta sección, a los que ha preguntado si consideran que esas cuentas son "cuanto menos dudosas".

Por su parte, el grupo que sustenta a la Junta ha justificado su abstención por la ausencia de negociación de la Presidencia de las Cortes con los grupos y con el resto de las entidades involucradas en la sección 20 de las cuentas. Los 'populares' aseguran que han conocido más detalles de estas cuentas en la reunión de la Mesa de hoy por lo que se han abstenido por falta de tiempo para trabajarlos y por esa la ausencia de diálogo.

Desde el Grupo Vox, justifican la abstención por su parte en que han conseguido que salga adelante la no contratación de más personal para el Consejo de Cuentas pero no así modificar una partida del CES que destina 300.000 euros para los sindicatos, que, según los de Santiago Abascal, sí ha contado con el voto a favor de PP y de PSOE.

El portavoz del Grupo Vox, David Hierro, también ha cargado contra la Junta por "hacer las cosas de forma tan chapucera" y "por ir a carreras" con el proyecto de presupuestos que "para utilizarlo en campaña". En este sentido, se ha preguntado qué se puede esperar de Fernández Mañueco y del PP "cuando es capaz de hacer esto con la Ley más importante para los ciudadanos" --el presupuesto--.