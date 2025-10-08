Mia Hansen-Love, Luis Callejo, la ECAM y la ESCAC, Espigas de Honor de la 70 Seminci

Presentación de la 70 Seminci en la Academia de Cine de España. - SEMINCI

El certamen renueva su mirada humanista con 224 títulos que radiografían la actualidad

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) otorgará las Espigas de Honor de su 70 edición a la actriz y directora francesa Mia Hansen-Love, el actor segoviano Luis Callejo, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (Ecam) y la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (Escac).

El director de Seminci, José Luis Cienfuegos, ha presentado la 70 edición este miércoles en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, donde se han dado a conocer las Espigas de Honor.

Así, el certamen quiere destacar la trayectoria de Hanse-Love, una de las cineastas más destacadas del cine francés contemporáneo; Luis Callejo, conocido por su versatilidad y trabajo en teatro, cine y televisión, y a las escuelas por su labor en formación y por promover actividades culturales asociadas a la industria cinematográfica.

Esta última distinción cobra "especial significado" al coincidir con el 30 aniversario de ambas instituciones y marca el inicio de una "nueva línea de premios" en Seminci dedicados a la excelencia académica y educativa en el ámbito audiovisual.

En este sentido, en la primavera de 2026, Seminci anunciará al próximo galardonado con la finalidad de trabajar en una iniciativa común que se materializará en forma de taller, mesa redonda, ciclo de actividades o propuesta formativa específica durante la 71 edición.

MÁS DE 200 TÍTULOS EN UN "ESCAPARATE DEL CINE HUMANISTA"

Además de estos reconocimientos, la Semana, que celebrará su 70 edición del 24 de octubre al 1 de noviembre, tendrá una programación compuesta por 224 títulos, incluidos 29 estrenos mundiales y 103 nacionales. El director de Seminci ha subrayado que con esta programación el certamen "confirma su vocación como escaparate del cine humanista".

En este contexto, se enmarca el ciclo 'Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid', que proyectará 17 largometrajes por el 475 aniversario del primer debate moral sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Asimismo, la Sección Oficial a competición reunirá a los hermanos Dardenne ('Recién nacidas'), Sergei Loznitsa ('Dos fiscales'), Bi Gan ('Resurrection', premio en Cannes), Lav Díaz ('Magallanes') y Gabriel Mascaro ('El sendero azul', Gran Premio del Jurado en Berlín), que competirán por la Espiga de Oro.

En esta categoría también se encuentran los últimos trabajos de Kelly Reichardt ('The Mastermind'), Christian Petzold ('Mirrors Nº3'), Ildikó Enyédi ('Silent Friend'), László Nemes ('Orphan'), Huo Meng ('Vivir la tierra'), Gianfranco Rosi ('Below the Clouds', premio en Venecia), Pietro Marcello ('Duse') y Nadav Lapid ('Yes').

Igualmente, entre las nuevas voces se encuentran Shih-Ching Tsou ('La chica zurda'); Eva Victor ('Sorry, Baby', premiada en Sundance); Mascha Schilinski ('Sound of Falling', Premio del Jurado en Cannes exaequo), y la actriz Kristen Stewart ('La cronología del agua') y Shu Qi ('Girl, fuera de concurso'). También debutan el británico Harry Lighton ('Pillion') y Los argentinos Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas ('La noche está marchándose ya').

En el apartado de cortometrajes, la Sección Oficial recopila 14 títulos internacionales, incluidos la Palma de Oro de Cannes, 'I'm Glad You're Dead Now', del palestino Tawfeek Barhom, y el León de Venecia en la sección Orizzonti, 'Without Kelly', de Lovisa Sirén.

PUNTO DE ENCUENTRO

En la sección Punto de Encuentro, Seminci estrenará en España 20 títulos internacionales. Las películas programadas son 'Palestine 36', de Annemarie Jacir; 'Rebulding', de Max Walker-Silverman; 'Little Trouble Girls' (premio Fipresci en Berlín), de Urska Djukic; 'Wild Foxes' (premio Europa Cinemas en Cannes), de Valéry Carnoy, o 'Nino' (mejor actor revelación en Cannes), de Pauline Loqués.

También se proyectarán 'Kika', de Alexe Poukine; 'Mad Bills to Pay', premio en Sundance, de Joel Alfonso Vargas; 'La risa y la navaja' (mejor actriz en Cannes), de Pedro Pinho; '¿Cara o cruz?', de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis; 'Between Dreams and Hope', de Farnoosh Samadi; 'Phantoms of July', de Julian Radlmaier; 'The Luminous Life', de João Rosas; 'Growing Down', de Bálint Dániel Sós; 'A Sad and Beautiful World', de Cyril Aris; 'Gavagai', de Ulrich Köhler; 'Good Boy', de Jan Komasa; 'The Souffleur', de Gastón Solnicki; 'En el camino' (dos premios en Venecia), de David Pablos, 'Barrio triste', debut de Stillz, y la cinta de animación 'Death Does Not Exist', de Félix Dufour-Laperrière.

TRECE ESTRENOS DE CINE ESPAÑOL

Además, los últimos trabajos de Isabel Coixet ('Tres adioses') y David Trueba ('Siempre es invierno') inaugurarán y clausurarán la 70 edición, que contará con presencia destacada de cine español, con 19 largometrajes, trece de ellos estrenos mundiales, y trece cortometrajes en la Sección Oficial.

En la Sección Oficial, además de Coixet y Trueba (fuera de competición), participarán Rafael Cobos, que debuta como realizador con 'Golpes'; Fernando Franco ('Subsuelo'), y Pere Vilà Barceló ('Cuando un río se convierte en mar', premiada en Karlovy Vary). También fuera de concurso Judith Colell presentará 'Frontera'.

En la sección Punto de Encuentro, Irene Iborra estrenará 'Olivia y el terremoto invisible', primer largometraje español de animación stop motion dirigido por una mujer, mientras Lucía Aleñar llegará con 'Forastera', Fipresci en Toronto; Gabriel Azorín participará con 'Anoche conquisté Tebas', y Carlos Saiz debuta con 'Lionel'.

TIEMPO DE HISTORIA

En Tiempo de Historia, Carolina Yuste y Afioco Gnecco firman 'Este cuerpo mío', junto a Candela Sotos, que presenta 'Yrupê'. En Alquimias Ana Serret propone 'Apuntes para una ficción consentida' y María Ruido presenta 'La fábrica y el sexo'.

Como proyecciones especiales, se mostrarán los documentales 'David Delfín. Muestra tu herida', dirigido por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz; 'Pendaripén. La historia silenciada del pueblo gitano', de Alfonso Sánchez; 'Las gafas de Isabel Coixet', de Santiago Tabernero, y 'El último arrebato', de Marta Medina y Enrique López Lavigne.

Especiales son también los títulos recuperados que se proyectarán en esta edición, desde 'El noveno', de Basilio Martín Patino, a 'El canal de Castilla', de Leopoldo Alonso Hernández, o 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe. En el terreno de la ficción, Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco dirigen el filme de animación 'Bella'; y Carlos Solano debuta con 'Leo & Lou'.

'YAKARTA', SERIE DE SAN JOSÉ CON JAVIER CÁMARA

Además, Seminci estrenará 'Yakarta', nueva colaboración de Diego San José y Javier Cámara. Creada por el guionista y dirigida por Elena Trapé, Cámara y Fernando Delgado-Hierro, sigue a un exjugador olímpico de bádminton que descubre en una adolescente (Carla Quílez) la oportunidad de cumplir su sueño de competir en Indonesia.

Igualmente, los cortometrajistas David Fidalgo ('Lucus'), Greta Díaz Moreau ('+10K') e Irene Moray ('Plàncton') participarán en la Sección Oficial Internacional. La selección de producciones nacionales se completa con trece títulos más en el apartado de cortos españoles.

ALQUIMIAS

Por su parte, Alquimias, la sección "más arriesgada" reúne once propuestas y en Proyecciones Esspeciales, se proyectará 'Giant', un drama deportivo sobre el boxeador británico-yemení Naseem Hamed, con Pierce Brosnan en el reparto y escrita y dirigida por Rowan Athale.

En esta sección tienen cabida, además de las españolas ya anunciadas, 'Space Cadet', de Kid Koala; 'Maya, dame un título', de Michel Gondry, y 'Super Charlie', de Jon Holmberg, películas de animación.

La programación estará acompañada de espacios de reflexión en torno al cine y encuentro con los profesionales, así como propuestas musicales, como el concierto de Fantasma Sur.