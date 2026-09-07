Microteatro en La Cárcel cierra en Segovia sus primeras funciones con más de 1.500 espectadores

Microteatro en La Cárcel cierra sus primeras funciones con más de 1.500 espectadores - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SEGOVIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Microteatro en La Cárcel' ha cerrado sus primeras representaciones de la segunda mitad del año con una asistencia de más de 1.500 espectadores durante el mes de septiembre, una cifra que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia ha destacado como prueba del interés por las artes escénicas en pequeño formato y el atractivo de La Cárcel-Centro de Creación.

La edición celebrada el pasado viernes y el sábado ha estado dedicada íntegramente a la comedia y el humor, reuniendo seis propuestas diferentes en las celdas del espacio cultural segoviano. En concreto, los asistentes han podido disfrutar de las obras 'Lo que nos falta por hacer', de Susana Mercado; 'La hipotenusa', de Jaime Aranzadi; 'Risurrezione', de Joaquín Górriz; 'Con la misma moneda', de Marcela Peidro y Melisa Freund; 'Bienvenido MR. Yuan', de José Ignacio Tofé, y 'El Rey Limón', de Azul Bötticher y Jonathan Vidal.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha subrayado que la cercanía es uno de los grandes atractivos de esta iniciativa, facilitada por el formato 15/15/15 -quince metros cuadrados, quince minutos de representación y quince personas de público-. Asimismo, ha manifestado que la singularidad del espacio convierte cada representación en una experiencia diferente en la que la distancia entre el artista y el espectador prácticamente desaparece.

En este sentido, el edil considera que la respuesta del público demuestra el interés por propuestas escénicas capaces de acercar el teatro a nuevos espectadores, al tiempo que ha señalado que el proyecto encaja plenamente con la vocación de La Cárcel como espacio de creación, experimentación y encuentro con la ciudadanía. De igual modo, ha valorado los más de 1.500 asistentes registrados como un magnífico respaldo a una programación orientada a la calidad, la diversidad y los nuevos formatos.

Tras este cierre de representaciones, la iniciativa cultural regresará a las instalaciones de La Cárcel-Centro de Creación el próximo mes de octubre con otras seis nuevas propuestas teatrales en pequeño formato.