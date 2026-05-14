El Miguel Delibes de Valladolid acoge este domingo el estreno de 'Memoria en movimiento', de la bailaora Rita Clara. - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá este, domingo 17 de mayo, a las 20.00 horas, en su Sala de Teatro Experimental, el estreno del espectáculo de danza 'Memoria en movimiento' de la bailaora Rita Clara.

La obra, que conmemora los 35 años de la compañía Rita Clara en los escenarios, se celebrará en el marco del ciclo 'Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena', que se desarrolla con doce representaciones de artes escénicas y diferentes espectáculos de MicroEscena hasta el mes de diciembre.

Este espectáculo fusiona "la dramaturgia y la coreografía de vanguardia sobre la base del clasicismo flamenco" para acercar "la cultura española a públicos populares", según ha expresado el Centro Cultural Miguel Delibes en un comunicado recogido por Europa Press.

El elenco de artistas estará formado por la propia bailaora Rita Clara, el bailaor Marcos Rodríguez, el cantaor Diego Baeza y el guitarrista Jesús Rodríguez, mientras que la percusión estará a cargo de Alberto Farto y la iluminación de Álvaro Fernández.

Además, la artista ha dejado abierta la posibilidad de la incorporación de artistas invitados para celebrar su aniversario profesional, en una creación que reúne "fragmentos esenciales" de su trayectoria, reinterpretados con "un lenguaje actual donde danza, flamenco, música y palabra se entrelazan para transformar la memoria en un cuerpo vivo".

Los espectáculos del 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena', entre los que se incluye 'Memoria en movimiento', tienen un precio de diez euros por entrada, las cuales se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.