Miles de personas contemplan el solemne traslado del 'Cristo Yacente' en Valladolid

El 'Cristo yacente' en la Procesión del Santo Entierro en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de vallisoletanos, turistas y fieles han abarrotado este Sábado Santo la céntrica plaza de Santa Ana de Valladolid para ser testigos del traslado del 'Cristo Yacente', una imagen de Gregorio Fernández, que ha salido en la procesión del Santo Entierro en una tarde soleada, con hasta 21 grados en la ciudad.

Esta breve procesión, que ha sido el acto religioso central en la tarde-noche de este Sábado Santo en la capital vallisoletana, ha comenzado con ligero retraso, sobre las 18.50 horas, con la salida del 'Cristo Yacente' del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana a hombros de los cofrades y custodiado por el Ejército.

El sonido de los tambores ha marcado la salida de la talla, imagen titular de la Cofradía del Santo Entierro, cuya marcha ha estado marcada por el silencio, el respeto y un acompañamiento musical muy reducido en lo que ha representado un cortejo fúnebre de gran sobriedad.

La imagen del 'Cristo Yacente' ha estado acompañada al final de esta procesión por la de la Virgen de la Soledad del Cristo Yacente, también de la misma cofradía y cuyo origen es del siglo XVIII, de un escultor anónimo vallisoletano.

Así, ha destacado el momento en el que esta imagen ha salido y se ha reencontrado con la del Cristo, en una representación del reencuentro de la virgen con el cuerpo sin vida de su hijo.

En concreto, esta procesión ha transcurrido por la plaza Santa Ana, María de Molina, Héroes del Alcántara y Zuñiga para volver a la plaza de Santa Ana, donde el consiliario ha realizado un acto de reflexión y oración junto a los fieles presentes, tras lo que se ha dado paso a la entrada de los imágenes al Museo del Monasterio, entre cánticos de un coro.

El traslado del 'Cristo Yacente' se ha programado en 33 ocasiones en el marco de la Semana Santa de Valladolid, de las que ha salido en 27 ocasiones, mientras se ha suspendido en cinco, incluidas las del Sábado Santo de 2024 y 2025.

Los hermanos del Santo Entierro, que procesionaron por primera vez en 1931, visten túnica de terciopelo negro con cola, cíngulo y cruz bordada sobre el pecho y capirote de terciopelo negro y tienen su sede en el real monasterio de San Joaquín y Santa Ana, ya que es la propietaria de su paso titular.

Este 'Cristo Yacente' es obra del taller de Gregorio Fernández y está fechado entre 1631-1636 y propiedad del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana.